Contraction record de l'activité dans le secteur des services en Allemagne

L'Allemagne aussi souffre de la pandémie de coronavirus...

(Boursier.com) — L'Allemagne aussi souffre de la pandémie de coronavirus. Selon les dernières données de l'enquête PMI flash d'IHS Markit du mois de mars, l'indice composite allemand a plongé de 50,7 en février à 37,2, son plus bas niveau depuis février 2009. Le consensus était positionné à 41. La forte baisse de l'activité en mars est notamment observée dans le secteur des services, où les entreprises ont souligné l'impact des efforts déployés pour contenir la propagation du Covid-19. L'indice PMI flash de l'activité de services ressort ainsi à 34,5, son plus bas niveau depuis le début de la collecte de données en juin 1997.

Les données montent également une aggravation de la crise dans le secteur manufacturier. La production a notamment baissé à son rythme le plus rapide depuis le début de 2009 (correspondant au taux de déclin observé en juillet 2012, au plus fort de la crise de la dette de la zone euro). L'indice PMI flash manufacturier est ainsi tombé à 45,7, contre 48 le mois précédent et 39,6 de consensus.

Phil Smith, économiste principal chez IHS Markit, affirme : "les données de mars indiquent que le PIB a chuté à un rythme trimestriel d'environ 2%, et l'intensification des mesures visant à contenir l'épidémie signifie que nous devrions être prêts à ce que le ralentissement s'intensifie encore au deuxième trimestre".