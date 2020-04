Contraction historique du PIB de la zone euro au premier trimestre

Sans surprise, après la publication des données françaises et allemandes, la contraction de l'économie européenne a été sévère au premier trimestre...

(Boursier.com) — Sans surprise, après la publication des données françaises et allemandes, la contraction de l'économie européenne a été sévère au premier trimestre. Selon l'estimation préliminaire d'Eurostat, le PIB, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 3,8% dans la zone euro sur les trois premiers mois de l'année, soit le recul le plus important de l'histoire de la zone. En glissement annuel, le repli atteint 3,3% après une hausse de 1,0% au trimestre précédent.

Par ailleurs, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,4% en avril, contre 0,7% en mars, au plus bas depuis 2016. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en avril (3,6%, comparé à 2,4% en mars), suivie des services (1,2%, comparé à 1,3% en mars), des biens industriels hors énergie (0,3%, comparé à 0,5% en mars) et de l'énergie (-9,6%, comparé à -4,5% en mars), précise Eurostat. L'inflation annuelle 'core' est anticipée à 0,9% après +1% le mois précédent.