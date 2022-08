Contraction de l'activité dans le secteur privé français en août (indices PMI)

Comme redouté, les données PMI Flash mettent en évidence une contraction du secteur privé français en août, l'activité globale s'étant repliée pour la...

(Boursier.com) — Comme redouté, les données PMI Flash mettent en évidence une contraction du secteur privé français en août, l'activité globale s'étant repliée pour la première fois depuis le début des perturbations causées par la pandémie de Covid-19 en début d'année 2021. L'indice Flash composite de l'activité globale ressort ainsi à 49,8 (51,7 en juillet), sur un plus bas de 18 mois, et contre un consensus logé à 51.

La production manufacturière s'est repliée pour un troisième mois consécutif en août, affichant en outre son plus fort taux de contraction depuis la vague initiale de Covid-19 au premier semestre 2020. Les entreprises interrogées attribuent cette baisse de leur activité à la diminution du volume global des nouvelles commandes. Parallèlement, la croissance de l'activité s'est poursuivie dans le secteur des services, le taux d'expansion n'affichant toutefois qu'un niveau modéré, le plus faible depuis avril 2021. L'indice Flash de l'activité de services s'est ainsi replié à 51 en août (53,2 en juillet), tandis que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière est tombé à 49 (49,5 en juillet), sur un plancher de 27 mois.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "l'estimation avancée des données PMI du mois d'août indique que l'économie française est, pour la première fois depuis un an et demi, entrée en zone de contraction, un fort recul de la production dans le secteur manufacturier ayant largement contrebalancé une hausse seulement marginale de l'activité dans celui des services. La forte inflation, conjuguée à l'essoufflement du rebond postpandémie de la demande, a conduit les entreprises comme les consommateurs à diminuer leurs dépenses non essentielles, entraînant un premier recul de la demande de services depuis mars 2021. Celui-ci s'est accompagné d'une forte diminution des carnets de commandes dans le secteur manufacturier, les entreprises de l'ensemble du secteur privé français mentionnant en août un affaiblissement de la demande sous-jacente et une frilosité croissante des clients".