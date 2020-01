Commerce : l'accord USA-Chine sera bien signé le 15 janvier

Commerce : l'accord USA-Chine sera bien signé le 15 janvier









La cérémonie de signature de l'accord commercial de Phase 1 est prévue le mercredi 15 janvier à la Maison blanche, a confirmé vendredi Washington, et l'accord sera rendu public dans son intégralité lors de la signature.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cérémonie de signature de l'accord commercial de Phase 1 est prévue le mercredi 15 janvier à la Maison Blanche entre le président Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He, a confirmé vendredi Washington, et l'accord sera rendu public dans son intégralité lors de la signature.

Liu He, le principal négociateur commercial de Pékin, est attendu lundi à Washington à la tête d'une délégation chinoise en vue de signer le texte.

"Le document entier sera rendu public mercredi" dès sa signature, a déclaré vendredi le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow lors d'un échange avec les journalistes. "Il y aura une merveilleuse cérémonie", a-t-il ajouté, évoquant un dîner la veille de la signature et un déjeuner le jour même. Sans rentrer dans le contenu du texte, Larry Kudlow a réaffirmé, en réponse aux critiques, que les États-Unis avaient obtenu de nombreuses concessions. "Nous n'avions jamais réussi cela avant, c'est historique", a-t-il martelé.

La Phase 2 attendra sans doute l'élection américaine

La signature de cet accord de "Phase 1" est une étape cruciale pour mettre fin à la guerre commerciale que se livrent les deux pays depuis plus d'un an et demi. Il prévoit un démantèlement partiel des barrières douanières érigées par les deux pays en échange de l'achat par Pékin de milliards de dollars de biens américains supplémentaires.

Selon Washington, l'accord comprend des avancées en matière de transferts de technologies imposés aux entreprises étrangères implantées en Chine, ainsi qu'un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises du secteur financier.

Quant à la "Phase 2", elle pourrait n'être conclue qu'après l'élection américaine de novembre prochain, même si les négociations devraient démarrer dès la signature de la Phase 1. "Nous allons entamer tout de suite les négociations sur la phase 2, ça prendra du temps", a indiqué jeudi le président américain