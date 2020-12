Commandes de biens durables mitigées aux États-Unis

Commandes de biens durables mitigées aux États-Unis









Les commandes de biens durables aux États-Unis ont augmenté de 0,9% en novembre en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,6% et...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les commandes de biens durables aux États-Unis ont augmenté de 0,9% en novembre en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,6% et après un gain de 1,8% un mois plus tôt. Hors transport, les commandes se sont améliorées de 0,4%, contre un consensus de +0,5% et après une hausse de 1,9% sur le mois précédent.