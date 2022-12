Cinquième baisse mensuelle consécutive de l'activité dans le secteur privé de la zone euro en novembre (PMI)

En dehors des replis enregistrés pendant les périodes de confinements sanitaires lors de la pandémie de Covid-19, le taux de contraction a affiché en novembre son deuxième plus haut niveau depuis mai 2013...

(Boursier.com) — Les dernières données PMI ont mis en évidence une cinquième baisse mensuelle consécutive de l'activité dans le secteur privé de la zone euro en novembre. Si le rythme de la contraction a marqué le pas pour la première fois depuis le début de la phase de repli en cours, à la faveur d'un ralentissement de la baisse de la production manufacturière, cette relative amélioration de la tendance globale masque une accélération du repli de l'activité dans le secteur des services, secteur dominant de l'économie de la région. En dehors des replis enregistrés pendant les périodes de confinements sanitaires lors de la pandémie de Covid-19, le taux de contraction a affiché en novembre son deuxième plus haut niveau depuis mai 2013.

Bien que s'étant redressé de 47,3 en octobre à 47,8 et ayant ainsi signalé un ralentissement de la contraction au cours du mois, cette nouvelle baisse de l'activité globale marque la plus longue période de contraction observée depuis la récession ayant eu lieu entre 2011 et 2013, lors de la crise de la dette souveraine. A 48,5 (48,6 en octobre), l'indice PMI S&P Global de l'activité de services indique pour sa part une quatrième baisse mensuelle consécutive de l'activité des prestataires de services et le plus fort taux de contraction depuis février 2021.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "ayant mis en évidence une cinquième baisse mensuelle consécutive de l'activité en novembre, les dernières données PMI composites soulignent la très forte probabilité d'une entrée en récession de la zone euro. Pour l'heure, le rythme de la contraction demeure toutefois modeste, le ralentissement de la baisse de l'activité observé en novembre suggérant un recul du PIB de la région de l'ordre de 0,2% seulement au quatrième trimestre 2022".