Chute historique de la confiance des ménages en avril

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sans surprise, crise sanitaire oblige, la confiance des ménages dans la situation économique a chuté de 8 points en avril. A 95, l'indice calculé par l'Insee évolue désormais sous sa moyenne de longue période (100). L'indicateur n'avait jamais enregistré une telle chute depuis la création de l'enquête en 1972. Le consensus tablait toutefois sur un repli encore plus important à 80.

L'Insee souligne que la proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants a notamment fortement baissé puisque le solde correspondant perd 43 points et atteint son plus bas niveau depuis la création de l'enquête (-59 contre -42 en décembre 1995).

Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future diminue également très sensiblement. Il perd 15 points (sa plus forte baisse depuis la création de l'indice) et retrouve son niveau de mai 2014. En revanche, le solde relatif à leur situation financière passée gagne 5 points et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période.