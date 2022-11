Christine Lagarde n'exclut rien sur les taux

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), n'a pas surpris ce lundi en se laissant encore toutes les options concernant...

(Boursier.com) — Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), n'a pas surpris ce lundi en se laissant encore toutes les options concernant l'ampleur et le nombre de hausses de taux à venir. "L'ampleur jusqu'à laquelle nous devons aller et le rythme nécessaire dépendront de nos perspectives actualisées, de la persistance des chocs, de l'évolution des salaires et des anticipations d'inflation", a résumé Lagarde ce jour devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, alors que les marchés tentent de déterminer l'ampleur de la hausse des taux à l'issue de la réunion monétaire de décembre de la BCE, les débats portant sur un geste de 50 ou 75 points de base.