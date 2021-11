Christine Lagarde juge très peu probable une hausse des taux de la BCE avant 2023...

(Boursier.com) — Christine Lagarde juge très peu probable une hausse des taux de la BCE avant 2023. "Nous avons clairement défini les trois conditions qui doivent être remplies avant que les taux ne commencent à augmenter", et il est très peu probable que ces conditions soient remplies l'année prochaine, a déclaré la présidente de la BCE à Lisbonne. Malgré la poussée actuelle de l'inflation, les perspectives d'inflation à moyen terme restent modérées, selon la dirigeante.

"Nous continuons à utiliser notre programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) pour préserver des conditions de financement favorables et veiller à ce que les coûts d'emprunt pour tous les secteurs de l'économie ne se resserrent pas indûment".

"Un resserrement excessif des conditions de financement n'est pas souhaitable à un moment où le pouvoir d'achat est déjà comprimé par la hausse des factures d'énergie et de carburant, et cela représenterait un vent contraire injustifié pour la reprise", note également Christine Lagarde, qui réaffirme que la BCE annoncera ses intentions en matière de calibrage des achats d'obligations dans un monde post-pandémique en décembre. "Même après la fin prévue de l'urgence pandémique, il sera toujours important que la politique monétaire - y compris le calibrage approprié des achats d'actifs - soutienne la reprise et le retour durable de l'inflation à notre objectif de 2%".