Chine : les pénuries énergétiques menacent la croissance

(Boursier.com) — La croissance économique chinoise, repartie en trombe après la première vague de coronavirus, est en train de flancher, malgré une demande intérieure et internationale très forte. Le durcissement réglementaire des normes de pollution et du crédit immobilier, ainsi que des résurgences de cas de Covid-19 dans certaines villes, ont entraîné des pénuries d'électricité et des perturbations d'approvisionnement qui plombent la reprise.

Ainsi, dans de nombreuses régions, les coupures d'électricité se multiplient, en raison d'un approvisionnement en charbon insuffisant et d'un durcissement des normes anti-pollution. Depuis l'été, la deuxième économie mondiale a tour à tour subi la fermeture de certains de ses grands ports, puis des coupures de courant qui ont ralenti la production de nombreuses usines, notamment dans le sud, où sont produits en grande quantité automobiles et composants électroniques.

Par ailleurs, le géant immobilier Evergrande, mis en garde cet été par les autorités sur sa dette de plus de 300 milliards de dollars, est au bord de la faillite. Etant donné la taille du groupe, sa restructuration forcée risque de faire ralentir l'ensemble du secteur immobilier, qui compte pour 30% du PIB de la Chine.

Des prévisions de croissance revues en baisse par les grandes banques

Jeudi, la banque d'affaires américaine Goldman Sachs a réduit ses prévisions de croissance pour la Chine à 7,8% en 2021 (contre 8,2% précédemment), en raison des pénuries d'énergie, qui entraînent des fermetures d'usines et perturbent des "supply chains".

De son côté, Morgan Stanley écrivait lundi dans une note à ses clients que "des coupures d'électricité ont eu lieu, le réalignement de la réglementation sur le CO2 s'étant conjugué au boom industriel d'après la pandémie". "La baisse de production, si elle se prolongeait, pourrait amputer la croissance d'un point (de pourcentage) au quatrième trimestre", ont-ils ajouté.

Jeudi, la publication de l'indice d'activité PMI manufacturier de la Chine a illustré l'ampleur des problèmes rencontrés. Cet indicateur est tombé sous la barre des 50 en septembre, à 49,6%, signalant une contraction de l'activité manufacturière, dans un contexte d'aggravation de la crise énergétique. L'indice PMI des services a en revanche rebondi (53,2 pour l'indice non-manufacturier CFLP) grâce à la levée des restrictions liées au Covid-19.

Pékin prêt à acheter l'énergie "à tout prix" ?

Selon 'Bloomberg' jeudi, Pékin aurait donné l'ordre à ses entreprises d'énergie contrôlées par l'Etat de faire en sorte de sécuriser" à tout prix" leurs approvisionnements en énergie afin de franchir l'hiver sans pénuries. Compte-tenu des limitations imposées sur le charbon en Chine, cette décision pourrait accroître la demande chinoise de pétrole et de gaz ces prochains mois.

Les problèmes de production des usines chinoises ont aussi des répercussions sur l'économie mondiale, la Chine étant toujours l'"usine du monde". Ainsi, le quotidien japonais 'Nikkei' soulignait en début de semaine qu'Apple et Tesla seraient confrontés à la suspension de la production de certains fournisseurs dans leurs usines chinoises.

De nombreuses autres entreprises étrangères seraient affectées par les arrêts de production dont les fabricants de puces Intel, Nvidia, Qualcomm, NXP, Infineon ou ASE Tech Holding, dont dépendent de nombreuses industries, à commencer par l'automobile.