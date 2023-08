Chine : la consommation et la production déçoivent

Les dernières statistiques chinoises publiées ce matin ont une fois encore déçu...

(Boursier.com) — Les dernières statistiques chinoises publiées ce matin ont une fois encore déçu, avec en particulier des ventes de détail du mois de juillet en augmentation de 2,5% seulement en glissement annuel contre un consensus FactSet de 4,3%. Un mois auparavant, la consommation chinoise avait progressé au rythme de 3,1%. La production industrielle chinoise du mois de juillet s'est appréciée quant à elle de 3,7% en comparaison de l'an dernier, mais le consensus FactSet était lui de 4,2% et la hausse du mois de juin atteignait 4,4%. Quant au taux de chômage local, il est évalué à 5,3% contre 5,2% de consensus. La Banque populaire de Chine a réagi en urgence et abaissé de 15 points de base son taux de prêts à un an aux institutions financières à 2,5%, après ces nouvelles faibles statistiques.

Au Japon, ce sont les chiffres préliminaires du PIB du deuxième trimestre qui ont été dévoilés plus tôt, avec une expansion de 1,5% d'un trimestre sur l'autre, ce qui dépasse les attentes de marché, et un indice de prix par ailleurs inférieur aux anticipations à +3,4%. L'expansion japonaise au deuxième trimestre en données annualisées atteint donc 6%. Il s'agit du troisième trimestre de croissance, d'après les données gouvernementales du jour, avec une robuste expansion des exportations. Le consensus était situé à 0,5% de croissance trimestrielle et 2,5% en données annualisées selon FactSet. La production industrielle japonaise du mois de juin a atteint 2,4% en lecture finale et en comparaison du mois antérieur, contre 1,8% de consensus. Les ventes de détail japonaises ont en revanche déçu quelque peu, en augmentation de 5,6% en juin contre 7% de consensus.