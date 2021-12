Chine : Evergrande placé de facto sous tutelle de l'Etat

Le géant immobilier chinois, qui n'a pas pu rembourser lundi certains de ses créanciers, sera désormais piloté par un "comité de gestion des risques" de 7 membres, dont cinq responsables d'entreprises publiques, et donc indirectement par l'Etat.

(Boursier.com) — Les difficultés du géant chinois de l'immobilier Evergrande, qui se sont étendues à d'autres acteurs de ce secteur, ont conduit l'Etat chinois a prendre des mesures depuis 48 heures pour faciliter le crédit bancaire et rassurer les marchés financiers, qui redoutent des faillites en série.

La banque centrale chinoise a ainsi abaissé lundi de 0,5 point le taux de réserve obligatoire de certaines banques. Cette mesure a pour but d'alléger la pression sur les établissements financiers, les encourager à accorder davantage de crédits, à des conditions plus favorables, aux entreprises.

Un comité de gestion piloté par l'Etat pour gérer Evergrande

Dans la nuit de lundi à mardi, l'Etat chinois est allé plus loin, en s'invitant directement dans le pilotage d'Evergrande. Le groupe, qui croule sous une dette de quelque 300 milliards de dollars, a ainsi annoncé la création d'un "comité de gestion des risques" de 7 membres, dont cinq responsables d'entreprises publiques, et donc indirectement de l'Etat chinois

Evergrande aurait, selon Bloomberg, échoué à rembourser lundi 82 millions de dollars d'intérêts dûs à des créanciers, et pourrait faire faillite s'il ne parvient pas rapidement à mener à bien une vaste restructuration de sa dette.

Le nouveau comité de gestion des risques aura pour mission de "réduire et éliminer les risques futurs" pour le promoteur, a précisé le groupe dans un communiqué adressé à la Bourse de Hong Kong. Ces informations ont permis au titre Evergrande de se stabiliser mardi à la Bourse de Hong Kong (+1,1%) après une chute de 14% lundi (et de 88% depuis le 1er janvier).

Les marchés financiers ont été rassurés de constater que Pékin prend des mesures pour éviter une faillite désordonnée du groupe, qui menacerait l'ensemble d'un secteur représentant plus d'un quart du PIB de la Chine. A la fin de l'été dernier, lorsqu'Evergrande a fait état des ses difficultés pour la première fois, le régime de Pékin avait exhorté le groupe à se restructurer seul et l'avait pressé de régler "activement" ses problèmes d'endettement.

Un secteur posant un risque systémique en cas de crash

Les analystes estimaient cependant que compte-tenu des risques posés à l'économie chinoise, Pékin ne pourrait pas laisser Evergrande s'effondrer, et serait amené à piloter la restructuration et à intervenir pour éviter la panique.

Le secteur immobilier a formé ces dernières années une énorme bulle spéculative alimentée par le crédit facile et l'appétit des Chinois aisés pour l'immobilier. Le durcissement des conditions de crédit par le gouvernement à partir de 2020 pour éviter la surchauffe a mis les promoteurs immobiliers à rude épreuve, fait vaciller les prix et entraîné la défiance des acheteurs.

Outre Evergrande, plusieurs autres entreprises du secteur sont désormais eux aussi au bord de la défaillance, dont Kaisa Group, Fantasia Holdings, Modern Land et depuis lundi, Sunshine 100.

La dette immobilière pèserait 18% du PIB de la Chine

Le 9 novembre dernier, la Réserve fédérale américaine avait estimé dans son rapport semi-annuel sur la stabilité financière, que "les tensions dans le secteur immobilier chinois pourraient mettre à rude épreuve le système financier chinois" et in fine "poser des risques pour la croissance économique mondiale et affecter les Etats-Unis".

Selon la banque d'affaires américaine Morgan Stanley, la dette totale du secteur immobilier chinois serait de 2.800 milliards de dollars, soit 18% du PIB de la Chine...