Chine/Eco : le PMI manufacturier marque une expansion du secteur !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pas de doute! Les usines chinoises tournent de nouveau ! Le secteur manufacturier en Chine du mois de mars, repasse en zone d'expansion contrairement à toutes les attentes.

L'indice PMI manufacturier officiel a progressé à 52 en mars après avoir chuté à 35,7 le mois précédent, revenant ainsi au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. D'après les données officielles, le sous-indice de la production manufacturière a rebondi en mars à 54,1 contre 27,8 le mois précédent, tandis que les nouvelles commandes ont progressé à 52 contre 29,3 en février. Les nouvelles commandes à l'exportation ont rebondi à 46,4 contre 28,7 en février. Selon les résultats d'une enquête séparée réalisée par le BNS, l'activité du secteur des services a progressé en février, avec un indice à 52,3 en mars, contre 29,6 le mois précédent.

Le Bureau national des statistiques, prévient toutefois que le rebond de cet indicateur mensuel est dû à sa faiblesse extrême en février, et a déclaré que ces données n'indiquaient pas une stabilisation de l'activité économique. Nombre d'observateurs préviennent que les industriels et l'activité économique dans son ensemble vont continuer de faire face à une pression intense dans les prochains mois, du fait de la propagation rapide du Covid-19 à travers le monde et des mesures de confinement sans précédent décidées dans plusieurs pays, avec pour conséquence une récession mondiale.

A noter que l'activité des entreprises a très récemment été affectée en Chine par les efforts du pays d'éviter une nouvelle vague de réinfections venues de l'étranger.