Chine : 278 milliards de dollars en soutien ?

(Boursier.com) — Selon Bloomberg, les autorités chinoises envisageraient de mobiliser environ 2.000 milliards de yuans, ou 278 milliards de dollars, via des entités offshore, afin de soutenir les marchés financiers locaux. Pékin aurait aussi provisionné 300 milliards de yuans supplémentaires en fonds locaux. Bloomberg cite des personnes familières du sujet. Les 2.000 milliards de dollars proviendraient essentiellement de comptes offshore de compagnies étatiques chinoises. Il s'agirait ainsi de stabiliser les marchés financiers chinois en achetant des actions à travers les marchés de Hong Kong. Les 300 milliards de dollars de fonds locaux serviraient à acheter des titres via des firmes financières d'Etat, China Securities Finance Corp. et Central Huijin Investment Ltd. Le Premier ministre chinois Li Qiang avait précédemment indiqué la volonté des autorités de mettre en place des mesures de stabilisation.

L'indice SSE composite chinois a perdu 6% déjà en 2024 et 15% sur un an. Le CSI 300 a cédé plus de 11% l'an dernier et recule de 4,6% en 2024, alors que l'indice Hang Seng de Hong Kong a abandonné près de 14% en 2023 et 8,5% en 2024.