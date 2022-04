Ce plan de l'administration Biden pourrait changer radicalement l'histoire de la bourse

Petit poisson deviendra grand

(Boursier.com) — Joe Biden n'a pas été vice-président de Barack Obama pour rien. Il pourrait bien, selon le Wall Street Whale, s'inspirer d'un programme phare de l'administration Obama, en cas de choc boursier systémique mettant en péril les places américaines.

Ainsi, dans le plus grand secret, les équipes de l'administration Biden peaufineraient depuis plusieurs mois le Full Investment Stock Hedging (F.I.S.H.), programme visant à couvrir la totalité des pertes boursières des investisseurs en cas de krach. Le montant d'un tel plan pourrait se chiffrer à plus de 5.000 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier du Wall Street Whale, ayant choisi de conserver l'anonymat, les discussions étant privées. Concrètement, en cas de plongeon boursier majeur du Dow Jones et du Nasdaq, les actionnaires américains ruinés pourraient choisir un remboursement de leurs pertes en dollars, ou bien dans la cryptomonnaie de leur choix. Un paiement en NFT serait également à l'étude.

Un tel plan n'est pas sans rappeler le S.L.I.P., programme majeur de l'administration Obama qui avait sauvé la planète finance en 2009 d'une crise historique. Souhaitons toutefois que le scénario noir conditionnant le F.I.S.H. ne voit pas le jour...