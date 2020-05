Bruxelles dévoile son plan de relance pour l'Union Européenne

Le plan de relance de l'Union européenne est désormais connu...

(Boursier.com) — Le plan de relance de l'Union européenne est désormais connu. A la mi-journée, Bruxelles a annoncé la création d'un nouvel instrument de soutien "Next Generation EU", intégré dans un budget de long terme puissant, moderne et remanié. La Commission européenne propose ainsi d'exploiter tout le potentiel du budget de l'UE afin de "réparer le marché unique... et construire une reprise durable et prospère".

A ce titre, l'Institution souhaite de nouvelles taxes destinées à abonder un budget pluriannuel commun qui serait porté à 1.100 milliards d'euros sur sept ans, en complément d'un fonds de relance doté de 750 milliards d'euros. Ce fonds combinerait 500 milliards d'aides directes et 250 milliards de prêts financés par un emprunt communautaire mené par la CE.

"This Europe's moment. Our facing." ?️ Watch the opening statement by President @vonderleyen on the #NextGenerationEU recovery instrument in the #EPlenary. #StrongerTogetherhttps://t.co/lFxLLNCNNq — European Commission 🇪🇺 #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission), via Twitter

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré : "le plan de relance transforme l'immense défi auquel nous sommes confrontés en une opportunité, non seulement en soutenant la reprise mais aussi en investissant dans notre avenir : le "Green Deal" européen et la numérisation stimuleront l'emploi et la croissance, la résilience de nos sociétés et la santé de notre environnement. C'est l'heure de l'Europe. Notre volonté d'agir doit être à la hauteur des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Avec "Next Generation EU", nous apportons une réponse ambitieuse".

L'Europe est une histoire de générations. Dans ces moments décisifs, chaque génération a choisi de faire le saut en avant ensemble. Car pour l'Europe, les mesures les plus audacieuses seront toujours les plus sûres. #NextGenerationEU >— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen), via Twitter

Emmanuel Macron s'est réjoui de cette annonce : "Jour essentiel pour l'Europe: la présidente de la Commission Ursula von der Leyen "propose un plan de relance inédit de 750 milliards d'euros pour les régions et secteurs en difficulté", a écrit le chef de l'Etat français sur son compte Twitter.

Jour essentiel pour l'Europe : @vonderleyen propose un plan de relance inédit de 750 MdEUR pour les régions et secteurs en difficulté. L'accord franco-allemand a permis cette avancée. Nous devons aller vite et adopter un accord ambitieux avec tous nos partenaires européens.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), via Twitter