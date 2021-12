Bourse : le Credit Suisse voit le S&P 500 grimper de 11% en 2022

Les stratégistes de la banque suisse conseillent de surpondérer l'énergie, les matériaux de base, les industrielles, et le commerce de détail hors internet.

(Boursier.com) — A l'approche de la fin de l'année, les stratégistes des grandes banques délivrent ces jours-ci leurs prévisions pour les marchés financiers en 2022. Jeudi, le Crédit Suisse a indiqué qu'il avait relevé son objectif de cours pour l'indice boursier américain S&P 500 pour 2022, en raison d'une économie américaine solide et de l'absence de hausse de l'impôt sur les sociétés, un temps redoutée après l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche.

Les stratèges dirigés par Jonathan Golub voient le S&P 500 atteindre 5.200 points (contre 5.000 prévus jusqu'ici), ce qui représenterait une progression de 11% par rapport à la clôture de jeudi (4.667 pts). L'indice-phare américain, qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations des Etats-Unis, a déjà progressé de 16% depuis le début 2021, soutenu par la reprise économique, et évolue près de ses niveaux records.

2022 devrait encore profiter aux valeurs cycliques

La reprise post-Covid-19 devrait se poursuivre en 2022, selon le Credit Suisse, et ce sont les secteurs cycliques qui devraient connaître la plus forte croissance des marges et des bénéfices par action. Les stratégistes conseillent ainsi de surpondérer l'énergie, les matériaux de base, les industrielles, et le commerce de détail hors internet. Ils sont neutres (pondération en ligne) sur les technologiques, les services internet et le ecommerce, en raison de la forte valorisation de ces secteurs. Enfin, Credit suisse passe à sous-pondérer sur les financières et les valeurs de santé.

Pour les stratèges de CS, le PIB nominal des Etats-Unis augmentera de 7% l'année prochaine, avec une croissance du PIB réel de 4% et une inflation de 3%. En outre, une nouvelle baisse du taux de chômage soutiendra l'économie américaine.

Mais le grand changement vient des impôts, ou plutôt de l'absence d'impôts. Credit Suisse n'anticipe plus une augmentation du taux d'imposition des sociétés accompagnée de mesures de relance supplémentaires, ce qui devrait faire augmenter le bénéfice par action (bpa) 2022 agrégé des sociétés du S&P 500 à 235$ contre 230$ précédemment attendu, et leur bpa 2023 à 255$ contre 250$.