Bourse : la Fed avertit sur les valorisations, Wall Street n'en a cure !

Dans son rapport bi-annuel sur la stabilité financière, la banque centrale américaine souligne les risques accrus de correction sur les marchés d'actions et d'obligations, qui volent de record en record....

(Boursier.com) — "Pour certains actifs, les valorisations sont élevées par rapport aux normes historiques", vient d'avertir la Réserve fédérale américaine dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, où elle appelle aussi à plus de transparence pour les fonds spéculatifs après les turbulences provoquées par la défaillance du fonds Archegos et l'agitation autour de certaines valeurs comme GameStop.

Dans ce document publié jeudi soir, qui dresse un bilan de santé du système financier aux Etats-Unis, la Fed ajoute que "les prix des actifs pourraient s'exposer à des reculs significatifs si l'appétit pour le risque devait chuter"...

La Fed en partie responsable des excès des marchés

L'avertissement n'a cependant pour l'instant eu aucun effet sur Wall Street, où le Dow Jones et le S&P 500 s'apprêtaient vendredi soir à signer de nouveaux records. Le Nasdaq, malgré quelques prises de bénéfices ces dernières semaines, a rebondi vendredi et pointe à moins de 3% de ses sommets historiques.

Des analystes estimaient vendredi que la mise en garde de la Fed pourrait signifier qu'elle est consciente que sa politique ultra-accommodante (adoptée en mars 2020 pour combattre la crise engendrée par le Covid-19) contribue au gonflement de la valorisation des actifs financiers, et qu'elle songe déjà à réduire son soutien, même si presqu'aucun membre ne l'admet encore publiquement.

Robert Kaplan, le patron de la Fed de Dallas, a ainsi été le seul a répéter ces derniers jours qu'il "aimerait entamer des discussions pour parler du "tapering" (réduction du programme d'achat d'actifs) plutôt tôt que tard". Il a ajouté que les achats de titres par la Fed peuvent "créer des excès et des déséquilibres".

Un insatiable appétit du risque

"Les vulnérabilités associées à un appétit élevé pour le risque augmentent", a déclaré de son côté Lael Brainard, gouverneure de la Fed et responsable du comité de stabilité financière, dans un communiqué publié en marge du rapport. "La combinaison de valorisations tendues avec des niveaux très élevés d'endettement des entreprises mérite d'être surveillée en raison du potentiel d'amplification des effets d'un événement de réévaluation des prix".

"Les valorisations parmi une série de classes d'actifs ont continué à grimper à partir de niveaux qui étaient déjà élevés à la fin de l'année dernière", a souligné Mme Brainard.

La Fed relève aussi des risques élevés sur les marchés obligataires où l'écart entre les rendements des titres de dette des entreprises et celui des emprunts d'Etat est au plus bas. Habituellement, les obligations d'entreprises sont assorties de taux plus élevés, les investisseurs exigeant une rémunération plus importante pour prêter à des sociétés plutôt qu'à l'Etat, dont la signature est bien moins risquée.

Les fonds spéculatifs bientôt mieux encadrés ?

Pour les actions, la gouverneure de la Fed a cité des ratios cours-bénéfices proches de sommets historiques et un appétit pour le risque largement répandu, comme l'illustre le phénomène des "meme stocks" (actions mèmes), comme GameStop ou AMC Entertainement, dont les turbulences ont déstabilisé les marchés en début d'année.

La responsable de la Fed a aussi fait explicitement référence à l'affaire Archegos, ce fonds spéculatif dont la faillite a entraîné des pertes d'au moins 10 milliards de dollars pour des grandes banques, dont le Credit suisse. "L'épisode Archegos illustre la visibilité limitée sur l'exposition des fonds spéculatifs et rappelle que les données disponibles de l'effet de levier des fonds spéculatifs peut ne pas inclure des risques importants."

Pour Mme Brainard, il faudrait que ces "hedge funds" soient contraints de divulguer des informations plus ciblées et de façon plus régulière sur leur situation financière exacte. Archegos était un "family office", un fonds spéculatif fermé, qui gérait la fortune de la famille d'un trader américain, Bill Hwang. En tant qu'enveloppes fermées au public, les "family offices" sont très peu réglementés, mais l'épisode Archegos a montré qu'en cas de défaillance, les vagues pouvaient atteindre l'ensemble du marché.