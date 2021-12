Bourse : JP Morgan optimiste pour 2022, fin du Covid en vue

2022 sera l'année d'une reprise mondiale complète, de la fin de la pandémie et d'un retour à la situation économique et de marchés que nous connaissions avant l'irruption du Covid-19, selon JPM.

(Boursier.com) — La banque américaine JP Morgan a publié mercredi des prévisions optimistes pour 2022, tant pour l'économie mondiale que pour l'évolution des marchés boursiers, notamment aux Etats-Unis. Pour "JPM", 2022 marquera la fin de la pandémie de Covid-19 et permettra à l'économie mondiale d'effacer les dernières séquelles de la crise.

Selon la banque américaine, l'arrivée de nouveaux vaccins et thérapies contre le coronavirus et ses variants devrait se traduire par "une forte reprise cyclique, un retour de la mobilité mondiale et un déblocage de la demande en suspens chez les consommateurs".

Marko Kolanovic, directeur de la stratégie "Global Markets" de JP Morgan, a précisé que la banque tablait sur une hausse de près de 8% de l'indice boursier phare américain S&P 500 en 2022, ce qui le porterait à 5.050 points en fin d'année. La hausse devrait aussi s'observer dans les autres régions du monde, et atteindrait même 18% pour les Bourses émergentes.

Les "technos" sensibles à une hausse des taux de la Fed

JPM s'attend en outre à ce que le rendement des bons du Trésor américain à dix ans remonte à 2,25% d'ici un an, contre 1,5% ce mercredi soir.

"De notre point de vue, 2022 sera l'année d'une reprise mondiale complète, de la fin de la pandémie et d'un retour à la situation économique et de marchés que nous connaissions avant l'irruption du Covid-19", a résumé Marko Kolanovic.

Dans un entretien mardi avec la chaîne CNBC, le stratégiste a aussi estimé que si la Réserve fédérale relevait ses taux directeurs plus vite que prévu en 2022, cela pourrait affecter négativement les valeurs technologiques, qui sont très fortement valorisées, mais que cela ne ferait pas nécessairement chuter l'ensemble du marché. Les valeurs financières et énergétiques et les valeurs internationales résisteraient, tandis que pour les valeurs cycliques, l'impact serait plus compliqué, et devrait être évalué au cas par cas.

Actuellement, les marchés à terme voient une forte probabilité, de 56,7%, pour que la Fed remonte ses taux dès sa réunion de mai 2022 pour juguler l'inflation, selon l'outil FedWatch du CME.