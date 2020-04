Bourse : Goldman Sachs voit à son tour le "bout du tunnel"

La branche Gestion de Fortune de la banque d'affaires américaine estime que c'est "le bon moment pour revenir sur les marchés d'actions" avec un horizon de 12 à 18 mois.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme ses concurrentes JP Morgan et Morgan Stanley, la banque d'affaires américaine Goldman Sachs estime que le pire est sans doute passé pour les marchés d'actions, et conseille à ses clients de profiter des niveaux actuels pour racheter des actifs risqués.

Dans un entretien publié mercredi par l'agence 'Bloomberg', Silvia Ardagna, directrice au sein de la branche gestion de fortune de Goldman Sachs, a repris l'expression de Donald Trump, qui a dit voir "la lumière au bout du tunnel" lundi dans un tweet, dans la lutte contre le coronavirus.

"Nous voyons la lumière au bout du tunnel parce que nous pensons que la communauté médicale trouvera tôt ou tard une solution, et parce que la réponse budgétaire dans le monde, et surtout aux Etats-Unis, a été très agressive et massive", a déclaré Mme Ardagna.

"Aujourd'hui est un bon moment pour revenir sur les marchés et profiter de la baisse des marchés d'actions pour se positionner en vue du rebond", a-t-elle ajouté. Ses commentaires font écho à d'autres responsables de la stratégie d'investissement de GS, qui ont conseillé depuis la mi-mars de revenir graduellement vers les actifs risqués.

Wall Street a rebondi de 20% depuis ses plus bas du 23 mars

"Lorsque les valorisations sont si basses, après des chutes brutales des cours, la probabilité est plutôt élevée d'obtenir des retours positifs à horizon de 12 à 18 mois" a ajouté l'experte. A la fin 2019, la branche gestion de fortune de GS gérait des actifs totalisant 561 milliards de dollars pour ses riches clients, un montant en hausse de 23% par rapport à la fin 2018.

A Wall Street, les indices ont plongé en mars de l'ordre de 30% par rapport aux niveaux records atteints en février. Après avoir touché le fond le 23 mars, les principaux indices ont désormais rebondi de 20% depuis cette date. Les investisseurs sont partagés sur la nature durable ou non de ce rebond, mais ils sont nombreux à conseiller une stratégie d'achat graduelle et sélective.