Bond des annonces de licenciements aux Etats-Unis

Selon le dernier rapport de la firme Challenger, Gray & Christmas sur le marché du travail, les annonces de licenciements opérées par les entreprises...

(Boursier.com) — Selon le dernier rapport de la firme Challenger, Gray & Christmas sur le marché du travail, les annonces de licenciements opérées par les entreprises basées aux États-Unis pour le mois d'août ont concerné 75.151 emplois, contre 20.485 un mois plus tôt. En comparaison de l'an dernier, ces annonces de licenciements bondissent de 266,9% !

Cette année, les entreprises ont annoncé leur intention de licencier 557.057 personnes, soit bien plus que les 179.506 suppressions enregistrées au cours de la même période de 2022 et le total le plus élevé de janvier à août depuis 2020, en pleine pandémie. "Les offres d'emploi diminuent et les travailleurs américains sont plus réticents à quitter leur poste en ce moment", a déclaré Andrew Challenger, vice-président senior de l'entreprise. "Le marché du travail se réinitialise après la pandémie et la frénésie d'embauche post-pandémique".