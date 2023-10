Bill Ackman prêt à signer avec X, ex-Twitter ?

L'investisseur Bill Ackman serait tout à fait disposé à sceller un accord avec X, l'ex-Twitter, et Elon Musk, dans le cadre d'un nouveau véhicule...

(Boursier.com) — L 'investisseur Bill Ackman serait tout à fait disposé à sceller un accord avec X, l'ex-Twitter, et Elon Musk, dans le cadre d'un nouveau véhicule d'investissement destiné aux entreprises non cotées. C'est du moins ce qu'affirme le Wall Street Journal, alors que la firme d'Ackman, Pershing Square, vient de recevoir le feu vert des régulateurs américains pour un véhicule d'investissement destiné à des compagnies désireuses de lever 1,5 milliard de dollars ou plus. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de véhicule d'investissement, les SPARC, pour 'special purpose acquisition companies'. Dans une interview accordée par Ackman au WSJ, ce dernier indique que X, l'ex-Twitter, serait "absolument une option" considérée, mais ajoute qu'il ne sait pas si l'entreprise serait intéressée ou si l'accord serait faisable. Bloomberg note que X fait toujours face à un lourd fardeau de dette depuis son rachat, fardeau évalué à 12,5 milliards de dollars.

Pershing Square SPARC Holdings, pour sa part, viserait donc des firmes telles que X ou d'autres groupes non cotés, des entreprises cherchant à s'introduire en bourse ou des divisions de compagnies cotées. Les investisseurs auraient ensuite la possibilité d'acquérir des titres d'une société de chèques en blanc après l'annonce de la cible.