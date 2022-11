Biden / Xi : constructif ?

La réunion de trois heures entre Joe Biden et Xi Jinping en marge du G20 de Bali n'a résolu aucun problème majeur, mais a reflété la volonté mutuelle...

(Boursier.com) — La réunion de trois heures entre Joe Biden et Xi Jinping en marge du G20 de Bali n'a résolu aucun problème majeur, mais a reflété la volonté mutuelle d'améliorer les relations. Les gestes de bonne volonté comprennent la reprise des pourparlers sur le changement climatique, la stabilité économique et l'allégement de la dette, ainsi que la santé et la sécurité alimentaire. Le secrétaire d'État Antony Blinken effectuera une visite de suivi en Chine. Biden a déclaré que les États-Unis concourraient vigoureusement mais ne chercheraient pas le conflit. Biden a mis en garde Xi au sujet de la Corée du Nord, bien que les activités défensives alliées dans la région ne soient pas dirigées contre la Chine. Biden a fait part de ses inquiétudes concernant le Xinjiang, le Tibet et Hong Kong, et les droits de l'homme plus largement. Biden a soulevé des objections face aux actions coercitives et de plus en plus agressives de la Chine à l'égard de Taïwan. Xi a déclaré pour sa part que Taïwan était la "première ligne rouge à ne pas franchir". Le président américain a également fait part de ses préoccupations persistantes concernant les pratiques économiques chinoises. Concernant la Russie, Biden a souligné les menaces irresponsables d'utilisation de l'arme nucléaire de la Russie. Biden et Xi se sont tous deux opposés à l'utilisation ou à la menace nucléaire en Ukraine.