Biden veut imposer l'obligation vaccinale

(Boursier.com) — La Cour suprême des États-Unis étudiera ce vendredi en urgence l'obligation de se vacciner contre le Covid-19. Le président Joe Biden tente d'imposer cette dernière, notamment dans les compagnies de plus de 100 salariés, alors que selon Axios, le nombre de cas de contamination aux USA a plus que triplé durant les deux dernières semaines avec la flambée d'Omicron. Pendant ce temps, les CDC ont assoupli les directives d'isolement et de quarantaine pour les écoles. La Maison Blanche et l'USPS finalisent quant à eux les détails de la livraison de 500 millions de kits de test Covid-19 à travers le pays. Les USA ont affiché un million de cas d'infection lundi, un record mondial...

La Cour suprême américaine examinera deux obligations, l'une concernant les entreprises privées de plus de 100 salariés - soit deux tiers des emplois privés US - et l'autre les travailleurs des structures de santé bénéficiant de subventions fédérales. Les États-Unis affichent pour l'heure un taux de vaccination de 62% (schéma complet), avec 515 millions de doses administrées. Le virus y a fait plus de 800 000 morts. Près de 130 000 Américains sont actuellement hospitalisés ou en USI du fait du coronavirus... Il faudra attendre plusieurs semaines avant de connaître le verdict de la Cour suprême sur le sujet.