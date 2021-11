Biden recommande vaccins et rappels pour combattre Omicron

Le président Biden a rejeté la nécessité de nouveaux confinements cet hiver en réponse aux risques concernant le variant Omicron...

(Boursier.com) — Le président Biden a rejeté la nécessité de nouveaux confinements cet hiver en réponse aux risques concernant le variant Omicron. Le facteur le plus important dans la lutte contre Omicron serait la vaccination. Les CDC recommandent désormais à tous les Américains de 18 ans et plus d'effectuer un vaccin de rappel. Une grande incertitude concerne le nombre important de mutations d'Omicron, qui pourraient réduire l'efficacité du vaccin. Le DG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que la société travaillait déjà sur un vaccin ciblant Omicron. Bien qu'il y ait un espoir que les symptômes d'Omicron soient plus légers que ceux d'autres variants, Bourla a également exprimé sa confiance dans la pilule de traitement Covid de Pfizer. Pourtant, il faudra au moins quelques semaines pour obtenir une image plus claire de la transmissibilité et de la gravité d'Omicron, ainsi que de l'efficacité des vaccins existants contre lui...