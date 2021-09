Biden et Xi, la réconciliation ?

Le président américain Joe Biden s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping, évoquant la nécessité d'éviter que la...

(Boursier.com) — Le président américain Joe Biden s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping, évoquant la nécessité d'éviter que la compétition entre les deux pays ne dégénère en conflit. La Maison blanche a ainsi indiqué que Biden et Xi avaient eu une "discussion stratégique", notamment sur "des sujets où nos intérêts convergent et d'autres où nos intérêts, valeurs et attentes divergent". Les médias chinois ont évoqué quant à eux une conversation... "profonde" et "franche", alors que Xi estime tout de même que les politiques américaines vis-à-vis de la Chine affectent les relations entre les deux pays.

Il s'agit de la deuxième conversation de ce type entre les deux dirigeants depuis l'entrée en fonction de Biden. Un responsable de la Maison Blanche a divulgué quelques détails, notant les domaines d'intérêt mutuel discutés et la nécessité d'éviter que la concurrence ne se transforme en conflit. On ignore si des progrès ont été réalisés sur les questions clés. Selon les médias d'État chinois, Xi a imputé la responsabilité des tensions à Washington, mais a également exprimé l'espoir que les deux pays puissent travailler ensemble et accroître les communications au niveau d'un groupe de travail. Les perspectives d'un sommet Biden-Xi en face-à-face, en marge du G20 à Rome le mois prochain, restent incertaines, alors même que des groupes d'entreprises demandent aux deux dirigeants de lever les barrières commerciales. Les relations bilatérales ont continué à se dégrader après la présidence de Trump, notamment autour de la démocratie à Hong Kong, de Taïwan, des droits de l'homme, du commerce et de la technologie.

Depuis le premier appel téléphonique entre Xi et Biden en février, les réunions de haut niveau n'ont donné lieu qu'à de très faibles progrès, sur des questions allant du changement climatique aux droits de l'homme, en passant par la transparence sur les origines du Covid-19.