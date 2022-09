Biden encourage la production 'biotech' américaine

Le président américain Joe Biden a signé un décret visant à stimuler la biotechnologie américaine et l'innovation dans la biofabrication...

(Boursier.com) — Le président américain Joe Biden a signé un décret visant à stimuler la biotechnologie américaine et l'innovation dans la biofabrication. Selon le décret, l'un des objectifs de l'administration Biden est d'étendre la capacité nationale de biofabrication de produits couvrant les secteurs de la santé, de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie, et d'identifier des actions pour atténuer les risques posés par l'implication d'adversaires étrangers dans la chaîne d'approvisionnement de biofabrication et pour améliorer la biosûreté, la biosécurité et la cybersécurité dans les infrastructures nouvelles et existantes.