Bercy : réunion téléphonique avec les acteurs économiques sur le coronavirus COVID-19

Bercy : réunion téléphonique avec les acteurs économiques sur le coronavirus COVID-19









Une réunion téléphonique avec les acteurs économiques sur le coronavirus COVID-19 se déroulera ce jour, lundi 16 mars à 9h00 depuis BercyBruno Le...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, tiendront une réunion téléphonique ce lundi 16 mars à 9h00 avec les différents acteurs économiques nationaux sur le coronavirus COVID-19.

Les ministres tiendront une conférence de presse à l'issue, vers 10h30.