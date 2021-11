Belle surprise du côté des indices IHS Markit flash de novembre dans la zone euro

La croissance économique de la zone euro s'est accélérée en novembre, après s'être repliée à un creux de six mois en octobre...

(Boursier.com) — La croissance économique de la zone euro s'est accélérée en novembre, après s'être repliée à un creux de six mois en octobre. Ce regain d'expansion s'est toutefois accompagné d'une nouvelle hausse marquée des tensions inflationnistes, les coûts et les tarifs des entreprises ayant enregistré des hausses sans précédent au cours du mois. Selon son estimation flash, l'indice PMI composite IHS Markit s'est redressé pour la première fois depuis quatre mois en novembre, atteignant 55,8, contre 54,2 en octobre (53 de consensus). L'Indice PMI Flash de l'activité de services ressort pour sa part à 56,6 (54,6 en octobre et 53,5 attendus) tandis que l'Indice PMI Flash de l'industrie manufacturière atteint 58,6 (58,3 en octobre et 57,4 de consensus).

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "si, contrairement aux attentes des économistes, la croissance de l'activité s'est renforcée en novembre dans le secteur privé de la zone euro, un ralentissement de l'expansion sur l'ensemble du quatrième trimestre paraît inéluctable, compte tenu notamment de la montée des cas de Covid-19 et du risque que cette recrudescence de la pandémie fait peser sur l'économie en décembre. Les retards de livraison d'intrants ont continué d'entraver la croissance du secteur manufacturier, faisant reculer le taux d'expansion des volumes de production à l'un de ses plus faibles niveaux depuis l'introduction des premières mesures de confinement en 2020. Parallèlement, le regain d'expansion du secteur des services risque de s'avérer éphémère si la détérioration de la situation sanitaire conduit à l'introduction de nouvelles restrictions. De fait, le secteur du tourisme et des loisirs a d'ores et déjà enregistré un fort ralentissement de sa croissance par rapport à l'été dernier".