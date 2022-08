BCE : vers une hausse des taux de 75 points de base la semaine prochaine

Déjà acté ? Une hausse des taux de 75 points de base de la part de la BCE est désormais jugée plus que probable par le marché, y compris les grandes...

(Boursier.com) — Déjà acté ? Une hausse des taux de 75 points de base de la part de la BCE est désormais jugée plus que probable par le marché, y compris les grandes banques de Wall Street. "Bien qu'il ne s'agisse pas d'un accord conclu - comme certains membres du Conseil des gouverneurs ont préconisé un rythme régulier de hausses - nous pensons donc qu'une augmentation de 75 points de base lors de la réunion de septembre est plus probable qu'une autre étape d'un demi-point", comme l'a fait la BCE le mois dernier, affirme Sven Jari Stehn, économiste chez Goldman Sachs. Il s'attend maintenant à ce que les membres de la BCE ramènent le taux de dépôt à 1,75% d'ici février, avec des risques "orientés vers un taux terminal plus élevé en cas de pressions inflationnistes plus persistantes et d'effets de second tour plus forts".

"Le débat est très complexe, mais le mélange de communications récentes associé à la surprise à la hausse de l'inflation d'août, et en particulier de l'inflation sous-jacente, signifie qu'un mouvement plus important qu'en juillet est maintenant devenu légèrement plus probable", indiquent de leur côté les économistes de Bank of America. Ils anticipent un taux de dépôt de 2,25% en juin, avant que des baisses ne prennent le relais lors du second semestre 2024.

Les marchés monétaires tablent eux désormais sur 125 points de base de resserrement d'ici octobre, selon les dérivés de taux d'intérêt liés aux dates de réunion de la BCE. Cela implique une hausse d'un demi-point et une augmentation de trois quarts de point au cours des deux prochaines réunions.