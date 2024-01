BCE : une réunion pour rien ?

Pour une fois, le marché n'attend pas grand-chose de la Banque centrale européenne demain...

(Boursier.com) — Pour une fois, le marché n'attend pas grand-chose de la Banque centrale européenne demain. Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé d'Amplegest, affirme que " Christine Lagarde ne va pas passer de message laissant espérer une baisse prochaine des taux. Elle va s'en tenir à ses éléments de langage habituels sur la situation économique difficile et sur la nécessité pour l'inflation de refluer davantage et sur les risques toujours présents, notamment au niveau géopolitique. Pour autant, elle a déjà acté la fin de la hausse des taux et ne fera que repousser de quelques semaines ou mois le consensus sur la première baisse du taux directeur".

Konstantin VEIT, gérant de portefeuille chez PIMCO, pense aussi que la BCE optera pour le statu quo demain et réitérera son approche de dépendance aux données. La réunion de mars, durant laquelle de nouvelles projections macroéconomiques seront établies par les services de la BCE, fournira probablement plus d'informations. La croissance à court terme devrait être plus faible que prévu. Toutefois, les perspectives d'inflation de décembre étaient basées sur la trajectoire des taux d'intérêt indiquée par les données du marché au 23 novembre 2023. Ces données suggéraient des réductions de taux d'environ 75 points de base pour 2024. Depuis, les conditions financières se sont considérablement assouplies et des projections actualisées seront publiées lors de la réunion de la BCE en mars. Les prévisions actuelles du marché suggèrent des baisses de taux d'environ 140 points de base, à partir d'avril, et un taux terminal proche de 2% en 2025, explique le spécialiste. " Nous ne sommes pas certains que la BCE procédera à des baisses aussi rapidement, en raison des perspectives incertaines en matière d'inflation. La BCE devrait continuer à suivre de près l'évolution de l'inflation, sans déclarer de façon prématurée, qu'elle a réussi ".

Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income chez Neuberger Berman, s'attend à ce que la BCE actualise ses perspectives d'inflation et son analyse de ses principaux facteurs, notamment à long terme, alors qu'il ne devrait pas y avoir de prise de décision clé. En revanche, le spécialiste rappelle que "la semaine passée, Mme Lagarde a annoncé un tournant dans la politique monétaire de la BCE en affirmant que la prochaine décision sur les taux directeurs devrait être une baisse d'ici l'été. Cependant, la plupart des membres de la BCE s'inquiètent des attentes excessives du marché en la matière. Avant la réunion de cette semaine, ils ont réitéré leur analyse " hawkish " afin de calmer les marchés. Ainsi mêmes certains membres qualifiés de " dovish " semblent préférer une première baisse des taux en juin ou plus tard. En réalité, il existe deux manières de penser parmi les membres de la BCE, ce qui est important pour le calendrier et l'ampleur des baisses de taux. Une première approche consiste à conditionner le début de la baisse des taux directeurs lorsque de bonnes perspectives d'inflation seront plus certaines. Cette approche est donc purement axée sur les données économiques plutôt que sur le calendrier. La deuxième approche est d'attendre que les augmentations des salaires ralentissent vers un niveau soutenable pour les entreprises, ce qui pourrait prendre du temps et constitue alors le principal risque pour marchés".

Barclays s'attend également, sans surprise, ce que la BCE maintienne ses taux directeurs inchangés, mais également qu'elle indique que les prévisions restent globalement conformes à ses attentes, avec des données pointant vers une légère baisse de l'inflation et des risques que la faiblesse de la croissance se prolonge en ce début d'année. La conférence de presse sera probablement au centre de l'attention, et les équipes de la banque anticipent que la présidente Lagarde s'opposera à la possibilité d'un assouplissement "prématuré", réitérant qu'il faudra un certain temps pour comprendre les résultats des prochains cycles de négociations salariales et que d'ici l'été, il devrait y avoir plus de visibilité sur la question. "Nous continuons de nous attendre à ce que la BCE entame son cycle d'assouplissement par une réduction de 25 points de base lors de sa réunion d'avril, suivie de réductions consécutives de 25 points de base tout au long de l'année. Si la BCE commençait plutôt à réduire ses taux en juin, nous pensons qu'une réduction de 50 points de base au cours de l'été est tout à fait probable. Nous anticipons le taux de dépôt à 2,5% d'ici la fin de cette année".