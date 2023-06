BCE : une hausse des taux en juillet est très probable selon Christine Lagarde

La BCE n'a pas fini le travail...

(Boursier.com) — Christine Lagarde revient sur la dernière décision de politique monétaire de la BCE. La présidente indique que l'économie a stagné au cours des derniers mois. La croissance devrait rester faible à court terme avant de se renforcer plus tard dans l'année avec la baisse de l'inflation. Le secteur des services reste résilient, contrairement au secteur manufacturier. Le marché du travail demeure également robuste, souligne la dirigeante.

Les gouvernements devraient mettre fin aux mesures de soutien introduites lors de la flambée des prix de l'énergie, répète C.Lagarde. À défaut, le travail de la BCE sera plus difficile (ndlr : faire baisser les prix). Si la baisse de l'inflation est généralisée, les pressions sous-jacentes sur les prix restent fortes, souligne l'ancienne patronne du FMI.

Les perspectives pour la croissance et l'inflation restent incertaines : les risques à la baisse sur l'activité incluent la guerre injustifiée en Ukraine et une augmentation des tensions géopolitiques plus larges, qui pourraient fragmenter le commerce mondial et donc peser sur l'économie de la zone euro. La croissance pourrait également être plus lente si les effets de la politique monétaire sont plus puissants que prévu. Le regain de tensions sur les marchés financiers pourrait conduire à des conditions de financement encore plus strictes que prévu et affaiblir la confiance. En outre, une croissance plus faible de l'économie mondiale pourrait encore freiner l'activité économique dans la zone euro. Cependant, la croissance pourrait être plus élevée que prévu si la vigueur du marché du travail et la diminution de l'incertitude signifient que les particuliers et les entreprises deviennent plus confiants et dépensent davantage.

Les risques à la hausse pour l'inflation comprennent de nouvelles pressions à la hausse potentielles sur les coûts de l'énergie et de l'alimentation, également liées à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Une hausse durable des anticipations d'inflation au-dessus de la cible, ou des augmentations plus importantes que prévu des salaires ou des marges bénéficiaires, pourraient également entraîner une hausse de l'inflation, y compris à moyen terme. Les récents accords salariaux conclus dans un certain nombre de pays ont aussi accru les risques à la hausse pesant sur l'inflation.

En revanche, un regain de tensions sur les marchés financiers pourrait faire baisser l'inflation plus rapidement que prévu. Une demande plus faible, due par exemple à une transmission plus forte de la politique monétaire, entraînerait également une baisse des pressions sur les prix, surtout à moyen terme. En outre, l'inflation diminuerait plus rapidement si la baisse des prix de l'énergie et la baisse des prix des denrées alimentaires se répercutaient sur les autres biens et services plus rapidement que prévu actuellement.

Répondant aux questions de la presse, C.Lagarde indique que la BCE n'a pas encore fini son travail. Si l'Institution reste dépendante des données, "il est très probable que nous continuerons d'augmenter les taux en juillet... Nous ne pensons pas à faire une pause comme vous pouvez le voir".