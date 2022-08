BCE : une hausse des taux de 75 pb sur la table dès septembre ?

Les investisseurs ont les yeux rivés sur Jackson Hole où Jerome Powell est très attendu en cette fin de semaine...

(Boursier.com) — Les investisseurs ont les yeux rivés sur Jackson Hole en cette fin de semaine. Pour autant, l'attente autour de la Banque centrale européenne est également forte alors que l'inflation poursuit son ascension et que le risque de récession semble croître chaque jour. Si une nouvelle hausse de taux de 50 points de base est anticipée par le marché le mois prochain, après un premier tour de vis du même ordre en juillet, certains responsables de la BCE souhaitent évoquer une hausse de 75 points de base lors de la réunion de septembre. "Je ne soutiendrai pas nécessairement 75 mais il n'y a aucune raison de ne pas en discuter", affirme une des sources citée par 'Reuters', qui a demandé à ne pas être nommée. "Si la Fed l'a fait, il n'y a aucune raison pour que nous ne le mettions pas au moins sur la table".

Bien qu'aucun décideur n'ait publiquement préconisé une mesure aussi importante, des hausses consécutives de 75 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine et une détérioration obstinée des perspectives d'inflation dans la zone euro renforcent les arguments en faveur d'une telle discussion. L'inflation a atteint 8,9% le mois dernier sur le Vieux continent, soit plus de quatre fois l'objectif de la BCE. La croissance des prix sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, est également plus du double de l'objectif. "L'inflation est de plus en plus large et les effets de second tour sont clairs", déclare une deuxième source. "Les perspectives sont bien pires que ce que nous avions prévu en juin, donc je suis d'accord que 75 devrait au moins être discuté".

Les sources de l'agence ont ajouté qu'une récession imminente dans la zone euro ne diminue pas les arguments en faveur d'une hausse plus importante, faisant écho dans une certaine mesure à un récent changement de rhétorique du côté de la Fed. "Si vous n'augmentez pas, l'énergie deviendra-t-elle moins chère ? Non. En fait, elle pourrait devenir plus chère car l'euro s'affaiblirait probablement et l'énergie est libellée en dollars", ajoute une autre source. "Mais si vous n'augmentez pas, les anticipations d'inflation progressent, nous devrons donc en faire plus plus tard...Le risque de ne pas agir est beaucoup plus grand".