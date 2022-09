BCE : une hausse des taux de 50 ou 75 pb, réponse dans 24 heures

Le rendez-vous de cette rentrée pour les marchés financier est programmé jeudi en début d'après-midi avec la décision de politique monétaire de la...

(Boursier.com) — Le rendez-vous de cette rentrée pour les marchés financiers est programmé jeudi en début d'après-midi avec la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Le communiqué tombera à 13h45 avant la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30.

Après une offensive 'hawkish' à Jackson Hole et la surprise à la hausse de l'inflation de base de la zone euro en août, la BCE est susceptible d'accélérer le rythme du resserrement en procédant à une hausse des taux de 75 points de base, explique Frederik Ducrozet, à la tête de la recherche économique chez Pictet Wealth Management. "Nous avons souligné le risque d'une hausse de 75 points de base en juin, après la conférence de la BCE à Sintra, mais c'était sur la base d'une hausse de 25 points de base en juillet, qui était essentiellement gravée dans la pierre jusqu'à la toute dernière minute. Maintenant que les attentes ont été recalibrées avec plus de soin et que la justification d'une hausse de 75 points de base a été exposée, il est peu probable que la BCE surprenne par son attitude 'dovish', d'autant que la monnaie reste sous pression, ce qui aggrave le problème de l'inflation importée. Il est peu probable que l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, mette son veto à une hausse de 75 points de base, bien qu'il puisse essayer d'atténuer toute indication d'une série de hausses de taux plus importantes", ajoute le spécialiste. "Quel que soit le déroulement, l'objectif principal de la BCE sera de concentrer le resserrement monétaire, quelle que soit sa conséquence, jusqu'à ce que les taux directeurs atteignent un niveau plus "neutre", entre 1% et 2%".

Pour Claudia Fontanive-Wyss, gérante chez Vontobel, "la BCE dispose aujourd'hui d'une occasion unique de relever ses taux d'intérêt d'un niveau sans précédent de 75 points de base. Les données sur l'inflation dans la zone euro sont très élevées et l'estimation de l'indice des prix à la consommation en glissement annuel pour le mois d'août a atteint 9,1%. La BCE doit veiller à ce que les anticipations d'inflation ne se désancrent pas trop. Plus elle attend, plus il sera difficile de les faire baisser à l'avenir. C'est d'autant plus vrai que la BCE tarde à relever ses taux par rapport aux autres grandes banques centrales".

Gergely Majoros, Membre du Comité d'Investissement de Carmignac, explique que "la mission de la BCE est devenue incroyablement compliquée. Elle doit à la fois combattre l'inflation dans un environnement caractérisé par un risque élevé de récession, et en même temps, elle doit prendre en compte le risque de dislocation des marchés et la faiblesse de l'euro. Compte tenu des récentes indications d'une propagation des facteurs d'inflation au-delà des pressions des prix de l'énergie et de l'affaiblissement impressionnant de l'euro, qui est lui-même inflationniste, nous pensons que la probabilité d'une hausse des taux de 0,75% pour la prochaine réunion de la BCE a augmenté de manière significative. Cependant, la principale question à ce stade est de savoir si la BCE va indiquer un changement de stratégie pour le reste de ces réunions jusqu'à la fin de l'année.

Alors que le marché fixe presque le prix d'une hausse de 75 points de base pour cette semaine, les attentes pour octobre et décembre sont nettement inférieures à 75 points de base. Toutefois, la BCE souhaitant combler le plus rapidement possible l'écart qui la sépare du point neutre, nous pensons qu'il est fort probable que les hausses de taux d'intérêt s'accélèrent pour atteindre 75 points de base à chaque fois. En effet, les hausses de taux pourraient être beaucoup plus difficiles à réaliser en 2023, en raison de l'environnement potentiellement récessionniste, du passage du pic d'inflation et de la pause potentielle dans le cycle de hausse des taux de la Fed américaine. L'annonce récente par Gazprom de la réduction de l'approvisionnement en gaz de l'Europe va dans le même sens".

Quoi qu'il en soit, la BCE ne pourra que décevoir, affirme William Gerlach, 'Country Manager France' chez iBanFirst. Si elle augmente les taux directeurs de seulement 50 points de base (ce n'est pas le scénario chez IBanFirst), on l'accusera d'être trop timorée par rapport aux autres Banques centrales et de ne pas faire assez pour lutter contre l'inflation et pour soutenir le taux de change de l'euro. Si elle augmente les taux de 75 points de base (ce qui est vraisemblable), elle sera accusée d'avoir précipité la zone euro en récession.