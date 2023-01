BCE : une hausse de taux de 50 pb jeudi, mais après ?

Trois réunions que les investisseurs guetteront comme le lait sur le feu cette semaine : la Fed mercredi soir, suivie de la Banque d'Angleterre et de...

(Boursier.com) — Trois réunions que les investisseurs guetteront comme le lait sur le feu cette semaine : la Fed mercredi soir, suivie de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne jeudi. Concernant l'Institution de Francfort, Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, table sur une hausse de taux de 50 points de base, comme annoncée précédemment par Christine Lagarde.

"A court terme, la voie est tracée. Les minutes du dernier meeting ont indiqué l'engagement du Conseil des gouverneurs à augmenter les taux de 50pb lors des 2 prochaines réunions de février et mars, en contrepartie d'une hausse de 50pb en décembre, probablement le résultat d'un compromis alors que les membres les plus hawkish plaidaient pour 75 pb. Les marchés ont bien intégré ces perspectives. Lors de la réunion du 2 février, l'attention des investisseurs ne sera donc pas tant centrée sur l'ampleur de la hausse des taux qui sera annoncée, mais plutôt sur les indications de leur trajectoire lors des réunions suivantes.

De fait les anticipations sur l'ensemble du cycle de resserrement monétaire, avec un taux terminal à 3,25% qui serait atteint avant l'été, semblent modérées, selon le spécialiste. Ce dernier attend donc une mise au point de Christine Lagarde, qui devrait rester fidèle au message hawkish martelé depuis des semaines. Elle devrait réitérer que l'inflation, notamment l'inflation sous-jacente, reste trop élevée et réaffirmer l'absolue nécessité pour la BCE de continuer à agir dans la durée pour la ramener à un niveau plus compatible avec son objectif de stabilité des prix. Le prochain meeting s'annonce donc hawkish. Il devrait participer à une recalibration à la hausse des anticipations des hausses de taux BCE futures et pourrait conduire à une tension sur les rendements obligataires".

Un resserrement de 50 points de base considéré comme acquis

Les équipes de Bank of America s'attendent aussi à ce que la BCE augmente ses taux de 50 points de base cette semaine et réitère son message de décembre d'au moins une autre hausse de 50 pb en mars. Selon elles, une meilleure croissance à court terme, une concentration sur les prix de base (très élevés) et les prix actuels du marché ne justifient pas de s'écarter de ces prévisions. Les risques sont biaisés vers une communication plus belliciste. Il est peu probable que les détails du QT fassent bouger le marché, mais l'accélération du QT est un point de discussion potentiel. Malgré l'absence de QE actif, le potentiel de réinvestissement vers la fin du mois pourrait être plus favorable qu'en 2022. La banque américaine pense ainsi qu'une BCE belliciste devrait continuer à soutenir l'euro pour l'instant, mais anticipe plus de volatilité dans les mois à venir si l'inflation mondiale s'avère persistante sur le chemin de la baisse.

Une réunion "en direct" en mars ?

Barlcays n'anticipe également aucune surprise jeudi. Compte tenu de la vigueur de l'inflation sous-jacente jusqu'à présent, de l'engagement préalable de la présidente et d'une activité globalement relativement résistante, la BCE augmentera ses taux de 50 points de base, affirme la banque anglaise. Cette décision est entièrement prise en compte par le marché, et Barclays sera ainsi surtout attentif à tout signal concernant le rythme futur des hausses ainsi qu'aux détails opérationnels concernant le programme de resserrement quantitatif de la BCE. Sur ce dernier point, les stratèges de la banque pensent que la BCE suivra la BoE et cessera de réinvestir les actifs arrivant à échéance détenus dans le portefeuille APP (environ 28 milliards d'euros) entre mars et juin et qu'elle réduira les réinvestissements de titres détenus dans le PSPP. Alors qu'un autre mouvement de 50 pb est le scénario privilégié par Barclays pour mars, ses équipes jugent qu'il s'agira d'une réunion "en direct" dans le sens où une hausse de 25 pb ne peut être exclue. Elles indiquent en effet que les deux principaux déterminants seront les deux prochaines publications de l'inflation sous-jacente (les 1er février et 2 mars) qui auront lieu avant chaque réunion; et les projections économiques de mars.

Communication en question

"Les responsables de la BCE pensent qu'ils doivent tuer l'inflation et n'arrêteront les hausses de taux que lorsqu'ils verront une amélioration importante des perspectives d'inflation", note pour sa part Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING. "On s'est demandé récemment pourquoi les marchés ne comprenaient pas ce que la BCE allait faire ensuite...Une partie de l'explication est que les marchés sont trop optimistes, mais il est aussi question de la communication chaotique de la BCE et qui nous devrions écouter".