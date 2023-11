BCE : une baisse des taux d'intérêt dans un avenir proche est "hautement improbable"

Nouveau message de prudence du côté de la Banque centrale européenne...

(Boursier.com) — Nouveau message de prudence du côté de la Banque centrale européenne. Les coûts d'emprunt "doivent rester à un niveau élevé pendant une période suffisante", a répété Joachim Nagel lors d'un discours à Francfort. "Bien qu'il soit impossible de prédire exactement combien de temps durera cette période, il est hautement improbable qu'elle prenne fin de sitôt", a souligné le président de la Bundesbank cité par 'Bloomberg'.

Alors que les membres du Conseil des gouverneurs ont souligné que le taux de dépôt resterait à 4% jusqu'en 2024, les marchés monétaires parient désormais sur une première baisse dès avril et intègrent désormais un point de pourcentage complet de baisse des taux l'année prochaine. Le dirigeant a souligné qu'il n'était même pas clair si la BCE avait atteint son pic de taux, car la croissance des prix à la consommation - actuellement à 2,9% - pourrait encore être affectée par des chocs géopolitiques. "Pour éviter les dommages économiques causés par une inflation trop élevée pendant trop longtemps, nous devons restaurer la stabilité des prix... Pour l'instant, il est trop tôt pour crier victoire sur l'inflation". Une baisse des taux d'intérêt dans un avenir proche est ainsi "hautement improbable".

Joachim Nagel s'est par ailleurs montré assez confiant sur les perspectives économiques de la zone euro, se disant "optimiste quant à notre capacité à éviter un atterrissage brutal de l'économie". Il a cité plusieurs facteurs, notamment "des marchés du travail inhabituellement stables et tendus, des niveaux d'endettement favorables parmi les entreprises et les ménages et une forte activité d'investissement".