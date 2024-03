BCE : une baisse des taux avant l'été quasi actée ?

La Banque centrale européenne pourrait être en mesure de réduire les coûts d'emprunt avant les vacances d'été, selon le président de la Bundesbank,...

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne pourrait être en mesure de réduire les coûts d'emprunt avant les vacances d'été, selon le président de la Bundesbank, Joachim Nagel. "Il est de plus en plus probable que nous puissions assister à une baisse des taux d'intérêt avant les vacances d'été", a déclaré le dirigeant au podcast 'table.media'. "Cela dépendra des données, mais les perspectives se sont améliorées".

Après le statu quo de jeudi et les déclarations de Christine Lagarde laissant entendre que la BCE pourrait commencer à lâcher du lest en juin, le marché 'price' quasi-intégralement une première action de l'Institution avant l'été et anticipe 100 pb de baisses de taux d'ici la fin de l'année. Les prochaines réunions de politique monétaire de la BCE sont programmées les 11 avril, 6 juin et 18 juillet. Après cela, elle ne se réunira à nouveau que le 12 septembre.

Selon des propos repris par 'Bloomberg', Joachim Nagel a également déclaré : "le dernier kilomètre de la politique monétaire est régulièrement difficile, il faut rester calme, il ne faut pas devenir euphorique trop tôt en prétendant avoir vaincu l'inflation".