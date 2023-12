BCE : une baisse de taux dès mars, 150 points en 2024 ?

Assouplissement en vue ?

(Boursier.com) — 150 points de baisse de taux l'an prochain ? C'est en tous cas l'avis de la Deutsche Bank. La Banque Centrale européenne devrait réduire ses coûts d'emprunt de 150 points de base au total en 2024, avec deux paliers d'un demi-point lors des réunions d'avril et de juin, ont déclaré les équipes dirigées par Mark Wall dans une note reprise par 'Bloomberg'.

L'Institution monétaire commencera à abaisser ses taux d'intérêt en avril prochain, et non en juin comme prévu précédemment, soulignent les économistes de la Deutsche Bank. A la lumière des récentes données sur l'inflation et des commentaires des décideurs politiques, il existe même un " risque important " de réduction en mars, selon eux. "Nous sommes plus pessimistes que la BCE quant aux perspectives de croissance et d'inflation à court terme... Le risque réside désormais dans des réductions plus précoces et plus importantes, et dans une BCE plus capable de se dissocier de la Fed".

Les traders ont intensifié leurs paris sur une baisse des taux de la BCE après que l'inflation de la zone euro ait ralenti plus que prévu en novembre. Ils s'attendent désormais à ce que les autorités ramènent le taux directeur à 2,5% l'année prochaine, conformément à l'évaluation de la Deutsche Bank. Les marchés monétaires intègrent désormais une probabilité de près de 90% que le cycle d'assouplissement démarre au premier trimestre de l'année prochaine, un scénario qui était à peine envisagé il y a à peine trois semaines.