BCE : un soutien supplémentaire en faveur de deux fortes hausses de taux d'ici la fin 2022

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne doit poursuivre son resserrement monétaire agressif d'ici la fin de l'année. Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, indique dans un entretien accordé à 'Bloomberg TV' que les taux d'intérêt de la zone euro sont "toujours bien en deçà de la neutralité", faisant référence au niveau auquel la politique n'est ni stimulante ni restrictive. "Nous avons besoin d'au moins deux autres hausses importantes avant d'entrer dans la fourchette des estimations plausibles pour la neutralité", a précisé le dirigeant en marge de la réunion annuelle du Fonds monétaire international à Washington. "Cela nous mènera à l'année prochaine".

Après avoir procédé à deux fortes hausses de taux en juillet et septembre, et malgré la récession qui pointe le bout de son nez, la BCE devrait encore remonter ses taux directeurs de 75 points de base le 27 octobre. Une décision ouvertement soutenue par les membres 'nordiques' de la BCE, soit K.Knot, mais aussi Martins Kazaks et Gediminas Simkus.

Le président de la BC néerlandaise a exhorté cette semaine ses collègues à achever la "normalisation" des coûts d'emprunt avant d'envisager comment réduire le portefeuille de milliards d'euros d'obligations achetées lors des crises récentes - un processus connu sous le nom de resserrement quantitatif.