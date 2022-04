BCE : un retour des taux positifs d'ici la fin de l'année, une évidence ?

La Banque centrale européenne pourrait relever les taux directeurs au-dessus de zéro avant la fin de l'année, à moins que l'économie de la zone euro...

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne pourrait relever les taux directeurs au-dessus de zéro avant la fin de l'année, à moins que l'économie de la zone euro ne subisse un choc grave, affirme le gouverneur de la Banque nationale de Belgique. Dans un entretien accordé à 'Bloomberg' hier soir, Pierre Wunsch a déclaré : "bien que la guerre en Ukraine présente un risque important pour l'économie, elle n'empêchera probablement pas la BCE d'augmenter les coûts d'emprunt pour réagir à une série de chiffres d'inflation étonnamment élevés... Sans aucune très mauvaise nouvelle venant de ce front, remonter d'ici la fin de cette année vers un territoire nul ou légèrement positif pour moi serait une évidence".

Le marché mise déjà sur un retour du taux de dépôt - actuellement à -0,5% et négatif depuis 2014 - en territoire positif d'ici la fin 2022. Les traders voient 75% de chances d'un resserrement d'un quart de point en juillet et estiment que le taux de dépôt atteindra zéro d'ici octobre.

Certains membres du Conseil des gouverneurs ont suggéré de mettre fin aux achats d'obligations à la fin de ce trimestre et de relever les taux d'intérêt dès juillet. P.Wunsch a déclaré qu'il était assez d'accord avec ce calendrier : "cela dépendra bien sûr des données... Si nous avons une autre surprise d'inflation, c'est certainement un scénario que j'envisagerais".

Les prix à la consommation ont augmenté d'un niveau record de 7,5% dans la zone euro le mois dernier après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les coûts énergétiques déjà élevés. Dans le même temps, les perspectives économiques se sont assombries avec la chute de la confiance des entreprises et des ménages. Le dirigeant n'exclut pas un scénario dans lequel la BCE pourrait devoir prendre des mesures plus drastiques que celles actuellement envisagées pour contenir l'inflation : "nous parlons toujours de normalisation, mais je n'exclurais pas qu'à un moment donné, si nous avons des effets de second tour, des salaires qui augmentent, que la politique monétaire doive devenir restrictive... Ce que les marchés évaluent aujourd'hui pour moi est en dessous de ce qui pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation".