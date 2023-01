BCE : un pic de taux à 3,25% d'ici juin avant une baisse dès juillet ?

Qui du marché ou de la BCE aura vu juste ?

(Boursier.com) — Avenir tout tracé pour les taux directeurs dans la zone euro ? Pas si sûr. Selon les économistes interrogés par 'Bloomberg', la Banque centrale européenne devrait porter son taux de dépôt à 3,25% d'ici le mois de juin par le biais de deux hausses d'un demi-point lors des réunions de février et mars, suivies d'une augmentation de 25 pb en mai ou juin. Dès le début du troisième trimestre, l'Institution recommencerait à baisser ses taux avec un premier mouvement de 25 pb, montre l'enquête réalisée par l'agence. Reste qu'un tel scénario suggérerait une tournure drastique des événements que la BCE n'envisage pas, à l'heure actuelle en tous cas. La plupart de ses responsables voient en effet les taux rester où ils sont après que le soi-disant taux terminal ait été atteint et aucun n'a appelé à des baisses de taux.

Si les hausses de prix dans la zone euro ont confirmé leur ralentissement le mois passé et que les ménages semblent moins inquiets sur l'avenir, les gouverneurs de la BCE ont réitéré leur objectif de faire baisser l'inflation sous-jacente, qui a atteint un record en décembre, alors que la hausse des coûts de l'énergie et des salaires se répercute avec un certain décalage sur l'IPC global. "Tant que l'inflation sous-jacente n'atteindra pas son pic, le changement de l'inflation globale ne changera pas notre détermination", a ainsi déclaré la semaine dernière le président de la Banque centrale autrichienne, Robert Holzmann.

Dans son dernière communiqué de politique monétaire, la BCE avait indiqué : "les taux d'intérêt directeurs devront encore augmenter de manière significative pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour rapide de l'inflation à l'objectif à moyen terme de 2%".

Les économistes interrogés par l'agence estiment que l'IPC 'core'- qui exclut les aliments, l'énergie et d'autres éléments volatils - culminera à une moyenne de 5,1% ce trimestre, avant de reculer à 3,5% au cours des trois derniers mois de 2023. L'inflation globale devrait de son côté diminuer de 8,5% à 3,7% sur la période.