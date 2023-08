BCE : un membre du Conseil se montre assez hésitant pour la réunion de septembre

...

(Boursier.com) — Contrairement à son homologue autrichien, Tuomas Valimaki se montre plus indécis sur la décision à prendre le 14 septembre. Le responsable de la Banque de Finlande, qui siège au Conseil des gouverneurs de la BCE pendant que le gouverneur Olli Rehn fait campagne pour la présidence du pays, a indiqué à la presse à Helsinki qu'"il y a des risques des deux côtés " et que toute décision "dépend des données entrantes". "Je suis relativement inquiet de la faiblesse économique, mais aussi des perspectives d'inflation", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé s'il penchait pour une hausse des taux d'intérêt le mois prochain. "La décision d'orientation de la politique monétaire devra équilibrer ces deux arguments", a ajouté le dirigeant cité par 'Bloomberg'.

"Nous sommes totalement ouverts et verrons avec les données quelle est la meilleure action en septembre, en octobre, en décembre, etc", a également indiqué Tuomas Valimaki. A ce titre, les données sur l'inflation attendues jeudi seront essentielles. "L'orientation actuelle de la politique monétaire restreint l'activité économique et ralentit l'inflation... Les dernières données disponibles joueront un rôle clé dans la prise de décision de la BCE, l'objectif étant d'éviter une baisse trop lente de l'inflation ou une baisse inutilement forte de la demande globale".