BCE : un membre du Conseil favorable à une nouvelle hausse des taux de 75 points de base

(Boursier.com) — A une semaine de la prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, l'incertitude reste forte. Si une nouvelle hausse de taux de 50 points de base semble avoir la faveur du marché et de la majorité des membres du Conseil des gouverneurs, certains plaident pour un nouveau tour de vis de 75 points de base. C'est notamment le cas de Peter Kazimir qui, dans une interview accordée à 'Bloomberg', se montre favorable à une troisième augmentation consécutive 'jumbo', même après que l'inflation dans le bloc monétaire eut reculé en novembre, une première depuis un an et demi.

Alors que le ralentissement de l'inflation à 10% le mois passé était le bienvenu, il est trop tôt pour déclarer que le pire de la flambée des prix sans précédent est passé, selon le dirigeant. "C'était un nombre agréable le mois dernier, mais je crains qu'il ne soit trop tôt pour célébrer un pic d'inflation", a déclaré le président de la Banque centrale slovaque à Bratislava. "Il ne serait pas juste de ralentir le resserrement monétaire à cause d'un seul meilleur chiffre d'inflation. Je vois encore de nombreuses raisons de continuer dans le rythme imposé du resserrement de la politique".

Malgré la moindre progression des prix observée en novembre, l'inflation dans la zone euro reste cinq fois supérieure à l'objectif de 2% de la BCE. Elle atteint même un record de 14,5% en Slovaquie, pays de Peter Kazimir. Un ralentissement de la zone euro en raison de la flambée des coûts de l'énergie se révélera probablement être "une récession technique et à court terme", a-t-il déclaré. "C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devrions avoir le courage de franchir une autre étape d'une ampleur similaire" aux réunions précédentes, a ajouté P.Kazimir. "Je préférerais une étape qui nous ferait passer à la phase de politique restrictive d'une manière qui serait relativement indolore".

Outre les taux d'intérêt, les responsables de la BCE discuteront également de la manière de commencer à diminuer le bilan de l'Institution, gonflé de quelque 5.000 milliards d'euros d'obligations achetées dans le cadre des mesures de relance ces dernières années, un processus connu sous le nom de resserrement quantitatif. "Le QT est inévitable, je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute que cela se produira", a indiqué P.Kazimir. Faisant écho aux commentaires de certains de ses collègues, il a appelé à ce que la réduction du bilan soit menée "de manière transparente et progressive" pour s'assurer "qu'elle soit prévisible et n'augmente pas les incertitudes du marché".