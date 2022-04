BCE : un éventuel boycott brutal de l'énergie russe aurait un impact énorme sur l'économie (Christine Lagarde)

Christine Lagarde s'exprime devant la presse à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE...

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime devant la presse à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE. Plusieurs facteurs pointent vers un ralentissement de l'économie dans la période à venir : guerre, hausse des prix de l'énergie, goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement avec la résurgence de cas de Covid en Chine. A l'inverse, les mesures fiscales, l'épargne accumulée par les ménages pendant la pandémie, et de solides marchés du travail devraient continuer à soutenir les revenus et les dépenses des ménages, explique la patronne de l'Institution.

Du côté de l'inflation, les prix de l'énergie continuent à expliquer principalement sa vigueur. Les mesures sous-jacentes de l'inflation ont dépassé la barre des 2% au cours des derniers mois. L'évolution à venir reste difficile à prévoir dans l'environnement actuel. Mais les risques à la hausse pour les perspectives d'inflation ont augmenté, surtout à court terme. A l'inverse, les risques baissiers sur les perspectives économiques ont considérément progressé, selon la dirigeante.

En résumé, la guerre en Ukraine affecte gravement l'économie de la zone euro et a considérablement accru l'incertitude. L'impact de la guerre sur l'économie dépendra de l'évolution du conflit, de l'effet des sanctions actuelles et d'éventuelles mesures supplémentaires. L'inflation a fortement augmenté et restera élevée au cours des prochains mois, principalement en raison de la forte hausse des coûts de l'énergie. La BCE sera très attentive aux incertitudes actuelles et suit de près les données entrantes en ce qui concerne leurs implications pour les perspectives d'inflation à moyen terme. Le calibrage des politiques restera tributaire des données et reflétera l'évolution de l'évaluation des perspectives.

Interrogée sur un éventuel boycott brutal de l'énergie russe, Christine Lagarde affirme qu'une telle décision aurait un impact énorme sur l'économie de la zone euro. Concernant la politique monétaire, il est "très probable" que les achats nets d'actifs se terminent au troisième trimestre, mais la dirigeante souligne qu'aucune date précise n'a été intentionnellement fournie. Quoiqu'il en soit, la BCE est "vraiment beaucoup plus" dans un 'processus de normalisation' de sa politique avec aussi pour objectif d'éviter une fragmentation injustifiée des marchés. Elle mettra d'abord fin à ses achats d'actifs, puis augmentera quelque temps après ses taux. Ce "quelque temps après" signifie n'importe quand entre une semaine et plusieurs mois, précise Christine Lagarde. Se montrant plus 'dovish' que prévu par certains observateurs, l'ancienne directrice générale du FMI affirme : "nous concevrons tout instrument supplémentaire approprié pour offrir la flexibilité que nous jugeons utile".