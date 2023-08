BCE : trop tôt pour appuyer sur le bouton pause ?

L'heure de la pause n'est pas encore arrivée pour Joachim Nagel...

(Boursier.com) — L 'heure de la pause n'est pas encore arrivée pour Joachim Nagel. Depuis Jackson Hole, le patron de la Bundesbank a indiqué à 'Bloomberg TV' qu'il n'était pas convaincu que l'inflation soit suffisamment maîtrisée pour mettre fin aux hausses de taux d'intérêt de la BCE, même si sa décision dépendra des données attendues dans les semaines à venir. "Il est pour moi beaucoup trop tôt pour penser à une pause", a déclaré le dirigeant. "Il ne faut pas oublier que l'inflation se situe toujours autour de 5%. C'est donc beaucoup trop élevé. Notre objectif est de 2%. Il y a donc du chemin à parcourir. Même si l'activité économique ralentit, l'inflation sous-jacente reste persistante et le marché du travail est vraiment 'plutôt bon'".

Même s'il y a de plus en plus de signes indiquant que l'inflation sous-jacente - actuellement la mesure préférée de la BCE pour mesurer la hausse des prix - a atteint un sommet, des inquiétudes subsistent concernant les salaires et les marges bénéficiaires des entreprises. L'inflation sous-jacente de la zone euro, qui exclut les composantes énergétiques et alimentaires les plus volatiles, s'est maintenue à 5,5% en juillet, les chiffres d'août étant attendus la semaine prochaine.

Les perspectives économiques de la zone euro se sont par ailleurs dégradées ces derniers mois, alors que les 425 points de base des relèvements de la BCE depuis juillet 2022 pèsent sur la croissance. Si le bloc a jusqu'à présent évité une récession, l'Allemagne, première économie de la région, peine à repartir de l'avant. Les données publiées ce vendredi ont confirmé que la production était au point mort au deuxième trimestre, freinée par le commerce, mais J.Nagel a souligné de meilleures perspectives pour l'année prochaine. " J'entends beaucoup parler de l'Allemagne, l'homme malade de l'Europe. Ce n'est certainement pas le cas ", a affirmé le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, citant une consommation privée stable et des salaires plus élevés pour les travailleurs. "Je suis toujours assez optimiste quant au fait que nous connaîtrons un atterrissage en douceur".

Si la BCE pourrait marquer une pause le 14 septembre, rien ne dit qu'elle ne relèvera pas à nouveau ses taux lors de la réunion suivante. A ce titre, la présidente de la BCE Christine Lagarde pourrait donner un aperçu plus détaillé de la direction que prendront les taux lors de son discours à Jackson Hole.