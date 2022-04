BCE : rendez-vous en juin pour les décisions importantes, promet Christine Lagarde

Alors que des responsables de la BCE ont évoqué jeudi une possible hausse des taux dès juillet, Christine Lagarde est restée prudente. La guerre en Ukraine pourrait amener la BCE à réduire encore ses prévisions de croissance, a-t-elle déclaré.

(Boursier.com) — Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a affirmé jeudi soir que la banque centrale européenne décidera lors de sa réunion du 9 juin du calendrier précis pour mettre fin à son programme d'achat d'actifs, dont dépend la remontée des taux directeurs. Lors d'un débat consacré à l'économie mondiale organisé par le FMI, auquel participait aussi Jerome Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, Mme Lagarde s'est montrée plus prudente que son homologue américain concernant le resserrement de la politique monétaire.

Alors que plusieurs responsables de la BCE ont évoqué jeudi une possible hausse des taux dès le mois de juillet prochain, Christine Lagarde n'a pas donné d'indications précises. Elle a souligné que les économies de la zone euro et des Etats-Unis "évoluent à des rythmes différents" et que "notre inflation est alimentée par des composants différents". Elle a précisé que près de la moitié de l'inflation dans la zone euro (qui a atteint 7,4% en mars sur un an) est due à la hausse des prix de l'énergie, qui subissent un "choc d'offre", sur lequel un relèvement des taux directeurs n'aurait que très peu d'effet.

Elle a souligné que la guerre en Ukraine a davantage d'effets négatifs sur la zone euro que sur les Etats-Unis, n'excluant pas de devoir réviser à nouveau en baisse les prévisions de croissance pour la région. "Les risques sont orientés à la baisse pour la croissance, il pourrait donc y avoir d'autres révisions à la baisse à venir, et à la hausse pour l'inflation", a-t-elle dit.

Première hausse des taux de la BCE en juillet ?

Lors de sa dernière réunion, le 14 avril, la BCE avait maintenu le statu quo sur sa politique monétaire, confirmant simplement qu'elle entendait mettre fin à ses achats d'actifs "au troisième trimestre", avant de commencer à relever ses taux "quelque temps après la fin des achats nets", sans plus de précisions.

Jeudi matin, plusieurs membres de la BCE se sont prononcés en faveur d'une accélération du resserrement monétaire afin de contrer l'inflation. Le Belge Pierre Wunsch envisage ainsi une hausse de taux dès juillet, ajoutant que "remonter d'ici la fin de cette année vers un territoire nul ou légèrement positif serait pour moi une évidence". L'Allemand Joachim Nagel a de son côté évoqué un arrêt des achats de la BCE dès juin, ce qui ouvrirait la porte à une première hausse de taux "au début du troisième trimestre", a ajouté le président de la Bundesbank.

L'Espagnol Luis de Guindos, vice-président de la BCE, a déclaré à l'agence Bloomberg que "pour le premier relèvement de taux, d'après les prévisions actuelles, juillet est une possibilité et septembre, ou plus tard, est aussi possible". Le Letton Martins Kazaks, également membre du conseil des gouverneurs, a, lui aussi, déclaré à Bloomberg qu'une hausse de taux dès juillet était "possible" et qu'il n'y avait "pas de raison" de contredire les anticipations des marchés.