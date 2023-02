BCE : plus de visibilité sur l'évolution des taux en mars ?

En pleine période de publications d'entreprise, la macro n'en reste pas moins au premier plan...

(Boursier.com) — En pleine période de publications d'entreprises, la macro n'en reste pas moins au premier plan. La question des taux d'intérêt continue d'alimenter la spéculation de part et d'autre de l'Atlantique. Sur le Vieux continent, alors que la Commission européenne vient de revoir à la hausse ses prévisions de croissance pour 2023, les opérateurs se demandent encore ce que fera la Banque centrale européenne dans les prochains mois. Si une nouvelle hausse de 50 points de base ne fait que peu de doute en mars, quid de la suite ?

La hauteur des taux d'intérêt de la BCE deviendra beaucoup plus évidente lorsque de nouvelles projections économiques arriveront le mois prochain, affirme Mario Centeno, membre du Conseil des gouverneurs. "L'inflation se modérant déjà plus rapidement que prévu, les nouvelles perspectives trimestrielles devraient signaler un ralentissement de la croissance des prix", a déclaré à 'Bloomberg TV' le président de la Banque centrale portugaise. Les chiffres seront "très importants" pour déterminer la trajectoire de la politique monétaire, en particulier le pic des coûts d'emprunt. "Il est certain que nous sommes beaucoup plus proches de ce taux terminal qu'auparavant", a ajouté le dirigeant. "Nous nous en approchons et je pense que mars sera un moment important pour nous d'être très clair à ce sujet".

Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, a lui déclaré ce matin que les données économiques entrantes détermineront la trajectoire des coûts d'emprunt après l'augmentation d'un demi-point prévue le mois prochain. "Ce que nous avons fait l'autre jour, c'est augmenter les taux d'intérêt de 0,5 point de pourcentage, annoncer notre intention de les augmenter à nouveau de 0,5 point et après cela, nous irons en fonction des données entrantes", a expliqué le dirigeant à la radio espagnole 'Onda Cero'.

Malgré le ralentissement en cours de l'inflation après le record historique de 10,6% enregistré en octobre, les responsables s'inquiètent des pressions sous-jacentes sur les prix, qui sont entraînées par la hausse des salaires et ne se modèrent pas jusqu'à présent. La semaine dernière, Martins Kazaks, le patron de la BC de Lettonie a décrit les risques d'inflation comme "toujours orientés à la hausse", affirmant à 'Bloomberg' que les taux devront être poussés "de manière significative en territoire restrictif". Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a lui indiqué que "des augmentations de taux plus importantes seront nécessaires".