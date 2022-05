BCE : Olli Rehn favorable à une hausse de taux de 0,25 point en juillet

Le gouverneur de la banque centrale finlandaise se dit favorable à porter le taux de dépôt de la BCE à zéro d'ici à l'automne, contre -0,5% actuellement.

(Boursier.com) — Alors que la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre accélèrent leur resserrement monétaire face à l'envolée de l'inflation, de plus en plus de responsables de la Banque centrale européenne se prononcent pour que l'institution entame elle aussi ce processus de hausse des taux.

Jeudi, le gouverneur de la banque centrale finlandaise, Olli Rehn, s'est ainsi déclaré favorable à une première hausse des taux lors de la réunion de juillet de la BCE. M. Rehn a estimé que la BCE devrait relever son taux de dépôt, actuellement fixé à -0,5%, d'un quart de point à cette réunion de juillet.

Dans un entretien au quotidien finlandais Helsingin Sanomat, Olli Rehn, l'un des membres du conseil des gouverneurs de la BCE a déclaré : "à mon avis, il serait raisonnable d'augmenter le taux de dépôt de 0,25 point de pourcentage en juillet et d'ici l'automne, de le porter à zéro. Après cela, nous pourrions continuer à normaliser davantage la politique monétaire de manière progressive et proactive", a-t-il déclaré

L'inflation dans la zone euro a atteint 7,4% en rythme annuel en mars, son plus haut niveau depuis la création de la monnaie unique, amenant plusieurs responsables de la BCE à plaider pour une fin plus rapide du programme d'achats d'obligations de la banque centrale, prélude à un relèvement des taux.

La Fed et la Banque d'Angleterre à la manoeuvre face à la flambée des prix

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a relevé son principal taux directeur d'un demi-point (50 points de base) pour le porter entre 0,75% et 1%, et a ajouté que d'autres gestes de resserrement monétaire seront "appropriés" dans les prochains mois afin de lutter contre l'inflation, qui a atteint 8,5% en mars aux Etats-Unis. La Fed a aussi détaillé le calendrier de réduction de son bilan, qui commencera progressivement à partir du 1er juin.

Jeudi, la Banque d'Angleterre (BoE) a elle aussi poursuivi son cycle haussier, avec un coup de pouce d'un quart de point de son taux d'intérêt, porté à 1%, son plus haut niveau depuis 2009. La BoE a estimé que l'inflation pourrait atteindre 10% cette année au Royaume-Uni, et s'attend désormais à une récession en 2023 (-0,25% pour le PIB), contre une croissance de 1,25% précédemment prévue.

"Les pressions inflationnistes mondiales se sont fortement intensifiées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela a entraîné une détérioration importante des perspectives de croissance mondiale et britannique", a souligné la banque centrale.