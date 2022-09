BCE : "nous ne sommes pas au taux neutre mais nous nous y dirigeons", affirme Christine Lagarde

Christine Lagarde s'exprime devant la presse...

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes devant la presse à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE.

La croissance dans la zone euro a atteint 0,8% au deuxième trimestre, principalement en raison de fortes dépenses de consommation dans les services à forte intensité de contacts, à la suite de la levée des restrictions liées à la pandémie. Au cours de l'été, alors que les gens voyageaient davantage, les pays dotés d'importants secteurs touristiques en ont particulièrement profité. Dans le même temps, les entreprises ont souffert des coûts élevés de l'énergie et de la persistance des goulots d'étranglement de l'approvisionnement, même si ces derniers se sont progressivement atténués.

"Alors que le tourisme dynamique a soutenu la croissance économique au cours du troisième trimestre, nous nous attendons à ce que l'économie ralentisse considérablement au cours du reste de cette année. Il y a quatre raisons principales derrière cela. Premièrement, une inflation élevée freine les dépenses et la production dans l'ensemble de l'économie, et ces vents contraires sont renforcés par les perturbations de l'approvisionnement en gaz. Deuxièmement, le fort rebond de la demande de services qui a accompagné la réouverture de l'économie va s'essouffler dans les mois à venir. Troisièmement, l'affaiblissement de la demande mondiale, également dans le contexte d'un resserrement de la politique monétaire dans de nombreuses grandes économies, et la détérioration des termes de l'échange se traduiront par un moindre soutien à l'économie de la zone euro. Quatrièmement, l'incertitude reste élevée et la confiance chute fortement", détaille la dirigeante.

À l'avenir, le ralentissement de l'économie entraînera probablement une certaine augmentation du taux de chômage. Les mesures de soutien budgétaire visant à amortir l'impact de la hausse des prix de l'énergie devraient être temporaires et ciblées sur les ménages et les entreprises les plus vulnérables afin de limiter le risque d'alimenter les pressions inflationnistes, d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques et de préserver la viabilité de la dette. Les politiques structurelles devraient viser à accroître le potentiel de croissance de la zone euro et à soutenir sa résilience, ajoute la présidente de la BCE.

Du côté de l'inflation, des marchés du travail résilients et un certain rattrapage pour compenser la hausse de l'inflation devraient soutenir la croissance des salaires. Dans le même temps, les données reçues et les récents accords salariaux indiquent que la dynamique des salaires reste globalement contenue. La plupart des mesures des anticipations d'inflation à plus long terme se situent actuellement autour de 2%, bien que les récentes révisions supérieures à l'objectif de certains indicateurs justifient une surveillance continue. La dirigeante ajoutant que la dépréciation de l'euro est venue s'ajouter à la liste des pressions inflationnistes actuelles.

Les risques pesant sur la croissance sont clairement orientés à la baisse, particulièrement à court terme. Une longue guerre en Ukraine continue à constituer un risque important, la confiance pourrait continue à se détériorer ,les prix de l'énergie et de l'alimentaire ainsi qu'une dégradation des conditions économiques à l'international pourraient également peser sur l'activité.

Dans le contexte de ralentissement de l'économie mondiale, les risques pesant sur la croissance sont principalement orientés à la baisse, en particulier à court terme. Comme le montre le scénario pessimiste des projections des services, une guerre de longue durée en Ukraine reste un risque important pour la croissance, en particulier si les entreprises et les ménages sont confrontés à un rationnement de l'approvisionnement énergétique. Dans une telle situation, la confiance pourrait encore se détériorer et les contraintes du côté de l'offre pourraient s'aggraver à nouveau. Les coûts de l'énergie et des aliments pourraient également rester durablement plus élevés que prévu. Une nouvelle détérioration des perspectives économiques mondiales pourrait peser davantage sur la demande extérieure de la zone euro.

Les risques pesant sur les perspectives d'inflation sont principalement orientés à la hausse. Au même titre que pour la croissance, le risque majeur à court terme est une nouvelle rupture des approvisionnements énergétiques. À moyen terme, l'inflation pourrait s'avérer plus élevée que prévu en raison d'une détérioration persistante de la capacité de production de l'économie de la zone euro, de nouvelles hausses des prix de l'énergie et de l'alimentation, d'une hausse des anticipations d'inflation supérieure à notre objectif ou supérieure aux prévisions le salaire augmente. Cependant, si les coûts de l'énergie venaient à baisser ou si la demande s'affaiblissait à moyen terme, cela réduirait les pressions sur les prix.

President Christine @Lagarde introduces the economic growth outlook for the euro area pic.twitter.com/vgEYLwk2V6 — European Central Bank (@ecb), via Twitter

Interrogée sur la hausse des taux de 75 pb, Christine Lagarde repousse les accusations selon lesquelles la BCE est en retard sur la courbe, et affirme que "ce n'était pas une décision isolée" et que les taux vont encore augmenter. Dans le même temps, "nous n'avons pas dit que nous augmenterions les taux d'intérêt de 75 points de base comme si 75 étaient la norme - ce n'est pas le cas". "Nous ne sommes pas au taux neutre mais nous nous y dirigeons", ajoute la présidente. Cette dernière admet d'ailleurs ne pas connaître le niveau de ce taux 'neutre' mais souligne être encore bien loin de ce qui doit permettre à l'inflation de revenir vers la barre des 2%. Il faudra probablement "plusieurs réunions" avant d'arriver à ce taux, c'est-à-dire plus de deux mais probablement moins de cinq, précise la dirigeante.

Pourquoi la BCE n'envisage pas de récession cette année ? C.Lagarde affirme que cela ne fait pas partie du scénario de projection de base de l'Institution, mais que cela fait partie du scénario baissier - qui suppose un arrêt total de tout l'approvisionnement en gaz russe. "Nous y sommes presque, mais pas encore"...

Sur la faiblesse de l'euro, la dirigeante note que la BCE est très attentive au taux de change compte tenu de son impact direct et indirect mais elle ne vise pas un taux de change précis.

C.Lagarde admet que, comme tous les économistes, la BCE a fait des erreurs de prévisions. Si la patronne de la BCE assume sa responsabilité en tant que chef de la Banque centrale, la BCE a présenté les causes de ces erreurs, qui sont principalement liées à l'énergie, au coronavirus... Des facteurs difficilement prévisibles même si le personnel de la BCE travaille sur des éléments à inclure dans ses modèles.