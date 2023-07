BCE : "nous avons un esprit ouvert sur les décisions de septembre et au-delà" (Lagarde)

Christine Lagarde s'exprime à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE...

La présidente de la BCE affirme que les perspectives de court terme pour la zone euro se sont détériorées en grande partie en raison d'une demande intérieure plus soft. Une inflation élevée et des conditions de financement plus strictes freinent les dépenses. Cela pèse particulièrement sur la production manufacturière, qui est également freinée par la faiblesse de la demande extérieure. L'investissement dans le logement et les entreprises montre également des signes de faiblesse. Les services sont plus résilients mais le momentum ralentit. Le marché du travail reste robuste avec un taux de chômage qui reste historiquement bas et de nombreux emplois qui sont créés, notamment dans les services.

En outre, l'économie devrait rester faible dans un proche horizon. Au fil du temps, la baisse de l'inflation, la hausse des revenus et l'amélioration des conditions de l'offre devraient soutenir la reprise.

Les perspectives de croissance et d'inflation restent incertaines, note Christine Lagarde. La croissance pourrait être plus lente si l'impact de la politique monétaire est plus fort que prévu, mais pourrait être plus élevée si la vigueur du marché du travail et la hausse des revenus signifient que les particuliers et les entreprises deviennent plus confiants. Concernant l'inflation, la patronne de l'Institution monétaire souligne que les pressions intérieures sur les prix, résultant notamment de la hausse des salaires et de marges bénéficiaires toujours solides, deviennent " un moteur de plus en plus important". L'inflation sous-jacente reste globalement élevée, notamment en raison de l'impact persistant des augmentations passées des prix de l'énergie sur les prix à l'échelle de l'économie. Bien que la plupart des mesures d'anticipations d'inflation à plus long terme se situent actuellement autour de 2%, certains indicateurs restent élevés et doivent être surveillés de près.

Interrogée sur la prochaine réunion de la BCE, la patronne de la BCE affirme : "nous sommes délibérément dépendants des données... Nous avons un esprit ouvert sur les décisions de septembre et au-delà... Ce qui est décidé en septembre n'est pas définitif... Nous pourrions augmenter, nous pourrions marquer une pause...". "Nous ne sommes pas dans le domaine de la forward guidance", ajoute C.Lagarde alors que la prochaine fois, lorsque les gouverneurs décideront des taux, ils auront deux autres lectures d'inflation à leur disposition ainsi que plus d'indications sur la façon dont la transmission monétaire se déroule.

"L'impact de la politique monétaire est un processus à deux volets : d'abord sur le financement et les prêts ; puis à l'économie. La BCE "commence vraiment à voir la transmission" en ce qui concerne la deuxième jambe, note la dirigeante.

L'ancienne patronne du FMI exclut une baisse des taux lors de la prochaine réunion et répète que la BCE fera soit une pause, soit resserra encore sa politique: "nous voulons briser le dos de l'inflation !". La décision du jour a par ailleurs été prise à l'unanimité.